Bảo hiểm AAA đồng hành cùng giải chạy Ho Chi Minh City Night Run Eximbank 2024

Giải chạy đêm Ho Chi Minh City Night Run Eximbank 2024 lần thứ 3 do Liên đoàn Điền kinh thành phố, Cung Văn hóa lao động thành phố phối hợp tổ chức dưới sự chủ trì của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Trần Doãn Đạt - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm AAA tham dự Lễ khai mạc giải chạy Ho Chi Minh City Night Run Eximbank 2024

Giải chạy nhằm hướng đến kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2024). Năm nay, Ho Chi Minh City Night Run Eximbank 2024 sẽ diễn ra với 3 cự ly: 5km, 10km và 21km, thu hút sự tham gia của gần 5.000 VĐV trong và ngoài nước. Ngoài giải thưởng chung cuộc (Top 5), ban tổ chức trao thêm giải ở nhiều nhóm tuổi khác nhau để khuyến khích nhiều vận động viên ở các độ tuổi tự tin tham gia cũng như tổ chức nhiều nội dung thi đấu đặc sắc (thi đấu cặp đôi vợ chồng, thi đấu đồng đội) mang đến sự hào hứng và thú vị dành cho cộng đồng.

Ho Chi Minh City Night Run Eximbank 2024 đánh dấu cột mốc đây là năm đầu tiên Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm AAA đồng hành cùng giải chạy đêm độc đáo này, góp sức vào sự thành công của giải, cũng như thúc đẩy phong trào chạy bộ, nâng cao tinh thần luyện tập thể thao trong cộng đồng.

Việc đồng hành cùng giải chạy Ho Chi Minh City Night Run Eximbank 2024 là cách thể hiện những cam kết mạnh mẽ của Bảo hiểm AAA đến cộng đồng, đem đến những giá trị tốt đẹp, giới thiệu hình ảnh của TP.Hồ Chí Minh khi về đêm - một thành phố "không ngủ", lộng lẫy và năng động bậc nhất cả nước.

Ho Chi Minh City Night Run Eximbank 2024 góp phần giới thiệu hình ảnh của TP.Hồ Chí Minh khi về đêm - một thành phố "không ngủ" về đêm, lộng lẫy và năng động bậc nhất cả nước

Ngoài hoạt động thi đấu chạy bộ chính thức, giải chạy đêm lần thứ 3 mang bản sắc của "lễ hội" khi có rất nhiều hoạt động đa dạng như: chuỗi chạy khởi động "Shake Out Run", talkshow chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong quá trình tập luyện và thi đấu đến tất cả các vận động viên "Together We Run" và "Together We Share", expo sôi nổi với nhiều gian hàng giao lưu, đêm gặp gỡ tạo không khí kết nối cộng đồng và "Runner's Show" là chương trình giao lưu dành cho tất cả vận động viên đam mê ca hát.

Bảo hiểm AAA mong muốn truyền tải thông điệp, ý thức bảo vệ sức khỏe hướng đến lối sống tích cực, lành mạnh trong cộng đồng

Trong khuôn khổ chương trình, gian hàng của Bảo hiểm AAA đã mang đến những điều bất ngờ đến với toàn thể VĐV khi tham quan tại khu vực gian hàng. Hàng loạt các hoạt động đã được Bảo hiểm AAA mang đến giải chạy như: hoạt động check - in nhận quà, hoạt động minigame sôi động, hoạt động tư vấn và giới thiệu các sản phẩm chất lượng với nhiều ưu đãi bất ngờ.

Ông Đoàn Trọng Thắng - Phó tổng giám đốc Điều hành Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm AAA cho biết: "Giải chạy đêm là sự kiện mang nhiều ý nghĩa, hướng đến kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Bác Hồ - người cha vĩ đại, kính yêu của dân tộc. Thông qua giải chạy Ho Chi Minh City Night Run Eximbank 2024, Bảo hiểm AAA mong muốn truyền tải thông điệp mỗi người dân hãy luôn dành thời gian rèn luyện thể chất, hướng đến lối sống tích cực, lành mạnh. Đây còn là cơ hội đặc biệt để quảng bá hình ảnh một TP.Hồ Chí Minh khi về đêm đến bạn bè quốc tế".

Trong thời gian qua, Bảo hiểm AAA cho thấy những nỗ lực của mình thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực vì sức khỏe cộng đồng, nâng cao ý chí bền bỉ kiên trì vượt qua thách thức của mọi người dân Việt Nam, giúp tạo dựng giá trị thiết thực để phát triển đất nước.