Căn hộ vẫn "thức" dù vắng chủ nhà

Trước đây, mỗi khi cả gia đình đi xa trong những kỳ nghỉ dài ngày, việc kiểm tra hệ thống điện, khóa van gas và ngắt cầu dao tổng được xem là những bước chuẩn bị cần thiết để bảo đảm an toàn cho ngôi nhà khi vắng người. Tuy nhiên, cùng với xu hướng phát triển của nhà thông minh, việc ngắt hoàn toàn nguồn điện không còn phù hợp với nhu cầu vận hành của nhiều căn hộ hiện đại. Camera an ninh cần duy trì hoạt động để theo dõi từ xa, bộ phát Wi-Fi bảo đảm kết nối cho hệ thống cảm biến, trong khi một số thiết bị tự động như robot hút bụi vẫn được cài đặt vận hành theo lịch trình. Việc các thiết bị liên tục trao đổi dữ liệu và tự động vận hành mang lại nhiều tiện ích, nhưng đồng thời cũng làm tăng số lượng điểm kết nối, khiến việc kiểm soát và bảo trì hệ thống điện trở nên phức tạp hơn.

Nhà thông minh đang trở thành xu hướng được nhiều gia đình lựa chọn nhờ sự tiện nghi, khả năng kết nối và quản lý các thiết bị trong không gian sống

Theo thống kê của Công an TP.HCM, trong giai đoạn từ ngày 16.12.2024 đến 15.9.2026, trên địa bàn thành phố ghi nhận 747 vụ cháy, với thiệt hại tài sản ước tính 355,8 tỉ đồng. Đáng chú ý, trong số 690 vụ đã xác định được nguyên nhân, có 517 vụ liên quan đến sự cố hệ thống và thiết bị điện, chiếm gần 75%. Những sự cố như quá tải, ngắt mạch, rò điện hoặc tiếp xúc điện kém có thể khiến dây dẫn, mối nối phát nhiệt bất thường, làm hư hỏng lớp cách điện và phát sinh nguy cơ cháy khi tiếp xúc với các vật liệu dễ bắt lửa.

Điều đáng lưu ý là nguy cơ cháy điện không chỉ xuất hiện ở những thiết bị công suất lớn đang hoạt động mà còn có thể phát sinh từ bộ nguồn, ổ cắm, dây dẫn hoặc linh kiện đã xuống cấp, đặc biệt tại những vị trí kết nối điện được duy trì liên tục. Trong các kỳ nghỉ dài ngày, khi căn hộ không có người trông coi, việc chậm phát hiện những dấu hiệu bất thường có thể khiến một sự cố ban đầu lan rộng, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản.

Những rủi ro tiềm ẩn từ các thiết bị thông minh

Trong căn hộ hiện đại, pin lithium-ion từ xe điện, robot hút bụi đến pin dự phòng mang lại nhiều tiện ích nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro. Khi pin bị hỏng, dùng sạc không tương thích hay lỗi hệ thống quản lý, nhiệt độ bên trong có thể tăng vọt, dẫn đến mất kiểm soát nhiệt và gây cháy. Đáng lưu ý, các thiết bị sạc thường đặt ở góc phòng, gần đồ nội thất, khiến nguy cơ cháy lan tăng cao nếu xảy ra sự cố ở nơi thiếu thông thoáng.

Bên cạnh đó, các thiết bị gia dụng như lò vi sóng, bếp từ, máy giặt dù đã tắt vẫn duy trì nguồn điện cho mạch điều khiển. Hư hỏng ở linh kiện hay dây nguồn trong trạng thái này có thể gây quá nhiệt, chập điện. Tương tự, việc cắm nhiều thiết bị vào một ổ cắm đa năng vượt quá khả năng chịu tải hoặc bị lỏng tiếp xúc sẽ làm nhiệt tích tụ, suy giảm khả năng cách điện và phát sinh nguy cơ cháy.

Các thiết bị điện hoạt động liên tục trong nhà thông minh có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt khi chủ nhà đi vắng

Thực tế cho thấy, rủi ro an toàn điện không phụ thuộc vào mức độ hiện đại của thiết bị mà chịu ảnh hưởng lớn từ chất lượng lắp đặt và tình trạng vận hành. Do đó, song song với đầu tư tiện nghi, cần duy trì kiểm tra định kỳ hệ thống điện, sử dụng thiết bị đúng hướng dẫn và kiểm soát các nguồn điện khi vắng nhà, nhất là trước các kỳ nghỉ dài ngày.



Chủ động phòng ngừa rủi ro, bảo vệ giá trị tài sản

Trước các kỳ nghỉ dài ngày, các hộ gia đình nên chủ động rà soát, kiểm tra an toàn điện và phân loại thiết bị theo nhu cầu sử dụng. Những thiết bị không hoạt động như lò vi sóng, nồi chiên không dầu, máy giặt, bộ sạc laptop nên được rút phích cắm; đồng thời kiểm tra pin lithium-ion và tuyệt đối không cắm sạc khi không có người giám sát. Đặc biệt, nếu phát hiện ổ cắm nóng bất thường, đổi màu, có mùi khét hoặc aptomat thường xuyên tự ngắt, cần được kiểm tra và xử lý kịp thời bởi người có chuyên môn để ngăn ngừa nguy cơ quá tải, chập cháy.

Với các hệ thống phải duy trì hoạt động như camera an ninh, Wi-Fi hay tủ lạnh, cần bảo đảm nguồn điện đi qua mạch có thiết bị bảo vệ phù hợp, tránh dùng chung ổ cắm đa năng với thiết bị công suất lớn. Về lâu dài, các hộ gia đình nên chú trọng kiểm tra, bảo trì hệ thống điện, thiết bị điện định kỳ cùng hệ thống báo cháy, nhằm đảm bảo các hệ thống này luôn được duy trì ở trạng thái hoạt động bình thường và hiệu quả. Với những căn hộ có hệ thống điện được phân chia thành nhiều nhánh, việc chủ động ngắt nguồn tại các khu vực không cần sử dụng trong thời gian vắng nhà là một trong những biện pháp phòng ngừa rủi ro.

Nếu các biện pháp kỹ thuật giúp giảm thiểu nguy cơ sự cố, thì bảo hiểm tài sản chính là điểm tựa tài chính giúp gia đình ứng phó với những tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm. Đây là hai lớp phòng vệ bổ trợ đắc lực cho nhau, đặc biệt với tài sản giá trị lớn như nhà ở, nơi chi phí khắc phục sự cố có thể ảnh hưởng nặng nề đến nguồn tích lũy dài hạn.

Trang bị thêm một lớp bảo vệ từ bảo hiểm giúp gia đình an tâm tận hưởng những chuyến đi xa

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Khi công nghệ ngày càng hiện diện sâu trong đời sống, việc bảo vệ căn hộ cần một góc nhìn toàn diện từ kiểm soát an toàn điện đến chuẩn bị phương án dự phòng tài chính. Với thông điệp "Quyền được an tâm", Bảo hiểm AAA đồng hành cùng khách hàng chủ động bảo vệ thành quả tích lũy, để không gian sống hiện đại luôn trọn vẹn sự bình yên trước mọi rủi ro khó lường.