Kinh tế Doanh nghiệp

Bảo hiểm chuyến đi cho chủ tài khoản ePass: tiện lợi, an toàn cho mọi hành trình

Nguồn: Viettel
12/09/2025 14:00 GMT+7

Từ ngày 1.10.2025, theo Nghị định 119/2024/NĐ-CP về quản lý và vận hành hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC), tất cả chủ phương tiện phải liên kết tài khoản ETC với một phương thức thanh toán hợp pháp như ví điện tử, tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng để sử dụng dịch vụ này.

Nói cách khác, sau ngày 1.10.2025, chủ phương tiện ô tô không chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông theo quy định mới sẽ không thể lưu thông qua trạm thu phí.

Để tiếp tục sử dụng dịch vụ ETC, chủ xe cần liên kết ngay tài khoản ePass với phương thức thanh toán hợp pháp. Trong đó, ứng dụng tài chính Viettel Money được nhiều người lựa chọn, cho phép thanh toán tức thì khi xe qua trạm.

Các bước liên kết ePass với Viettel Money

Để thực hiện liên kết ePass với ứng dụng tài chính Viettel Money, sau khi đăng nhập tài khoản ePass, khách hàng lựa chọn Viettel Money tại mục "Thêm tài khoản liên kết". Để nạp tiền sử dụng, khách hàng chọn "ViettelPay/Tiền di động" tại mục "Chọn nguồn tiền thanh toán", ấn "Nạp tiền", chọn "Nạp trực tiếp từ ngân hàng liên kết" hoặc chuyển khoản qua mã QR để hoàn tất giao dịch.

Bảo hiểm chuyến đi cho chủ tài khoản ePass: tiện lợi, an toàn cho mọi hành trình - Ảnh 1.

Khi đăng ký liên kết thành công dịch vụ ePass với ứng dụng tài chính Viettel Money, bên cạnh việc không mất phí giao dịch, từ ngày 4.8 – 31.11.2025, khách hàng sẽ được tặng thêm 01 hợp đồng bảo hiểm chuyến đi - (bảo hiểm cho xe và người ngồi trên xe tích hợp trực tiếp vào dịch vụ ePass) có giá trị bảo hiểm lên tới 1 tỉ đồng.

Bảo hiểm chuyến đi cho chủ tài khoản ePass: tiện lợi, an toàn cho mọi hành trình - Ảnh 2.

Bảo hiểm chuyến đi liên kết ePass do Bảo hiểm VietinBank (VBI) và Viettel Money hợp tác phát triển là minh chứng rõ nét cho xu hướng chuyển đổi số của ngành bảo hiểm

Chỉ với một thao tác đăng ký dịch vụ "bảo hiểm tự động" trong mục "Xe qua trạm ePass" trên ứng dụng Viettel Money, mỗi lần xe đi qua trạm BOT bằng hình thức thu phí không dừng, hệ thống sẽ tự động phát hành hợp đồng bảo hiểm có giá trị bảo vệ lên tới 1 tỷ đồng và có hiệu lực trong 24 giờ. Đây là giải pháp vừa tối giản quy trình, vừa mang đến sự thuận tiện tối đa cho người dùng, đồng thời mở ra cách tiếp cận mới về bảo hiểm số trong đời sống hàng ngày.

Đặc biệt, khách hàng sẽ hoàn toàn an tâm khi hợp đồng bảo hiểm chỉ được tạo một lần duy nhất trong ngày và có hiệu lực trong vòng 24 giờ. Trong khoảng thời gian này, nếu tài khoản ePass của khách hàng phát sinh thêm các giao dịch thanh toán phí không dừng khác, hệ thống sẽ không tự động tạo thêm hợp đồng mới. Khách hàng cũng có thể chủ động tắt tính năng Bảo vệ tự động bất kỳ lúc nào tại mục "Xe qua trạm ePass" trên ứng dụng Viettel Money.

Sự kết hợp giữa dịch vụ thu phí tự động và sản phẩm bảo hiểm số hóa không chỉ đem lại sự an tâm cho khách hàng trên mọi hành trình, mà còn thể hiện nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm, bắt nhịp với xu hướng công nghệ và các chính sách mới của Chính phủ của Bảo hiểm VietinBank (VBI) và Viettel Money. Đặc biệt, khi nhiều chủ phương tiện đã và đang liên kết tài khoản ePass với các nguồn thanh toán hợp pháp như Viettel Money, việc kích hoạt bảo hiểm tự động một cách nhanh chóng, tiện lợi sẽ giúp mỗi chuyến đi của khách hàng thêm an tâm, phù hợp xu hướng thanh toán số, góp phần xây dựng giao thông thông minh, minh bạch và an toàn cho cộng đồng.

