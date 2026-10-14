Bảo hiểm tiếp sức cho tăng trưởng kinh tế

Nâng cao vai trò cung ứng vốn cho nền kinh tế

Trong 8 tháng năm 2026, các doanh nghiệp bảo hiểm đã đầu tư trở lại nền kinh tế hơn 1,03 triệu tỉ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Theo Bộ Tài chính, tổng doanh thu phí bảo hiểm 8 tháng năm 2026 ước đạt 155.293 tỉ đồng, tương đương khoảng 5,9 tỉ USD, tăng 3,45% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, bảo hiểm phi nhân thọ tiếp tục là động lực tăng trưởng khi doanh thu phí ước đạt 64.930 tỉ đồng, tăng 15,17%. Tuy nhiên, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 90.363 tỉ đồng, giảm 3,6%.

FWD nhận giải thưởng “Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam 2026”

Bên cạnh đó, tại thời điểm cuối tháng 8.2026, tổng tài sản toàn thị trường bảo hiểm ước đạt hơn 1,2 triệu tỉ đồng, tương đương 45,7 tỉ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nắm giữ khoảng 183.029 tỉ đồng, còn khối nhân thọ đạt hơn 1,017 triệu tỉ đồng.

Đặc biệt, vai trò cung ứng vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế của ngành bảo hiểm cũng tiếp tục được nâng cao khi tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 1,033 triệu tỉ đồng, tương đương 39,4 tỉ USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khối phi nhân thọ đầu tư khoảng 96.213 tỉ đồng, tăng 6,4%; khối nhân thọ đạt 936.560 tỉ đồng, tăng 11,7%.

Trong 8 tháng, các doanh nghiệp bảo hiểm đã chi trả quyền lợi bảo hiểm khoảng 67.907 tỉ đồng, tăng 12,39% so với cùng kỳ. Khối phi nhân thọ chi trả 19.747 tỉ đồng, tăng 13,36%, trong khi khối nhân thọ chi trả 48.160 tỉ đồng, tăng 12%.

Những con số tích cực trên không chỉ phản ánh nỗ lực tái cấu trúc và thích nghi của các doanh nghiệp, mà còn là tín hiệu lạc quan cho sự hồi phục về niềm tin và tăng trưởng ổn định của toàn ngành trong giai đoạn hiện nay. Việc hoàn thiện pháp lý đối với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ như tái cấu trúc sản phẩm từ ngày 1.7.2025 với nhiều quyền lợi hướng về lợi ích của người tham gia hoặc trước đó bắt buộc ghi âm tư vấn khi bán sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư… giúp củng cố niềm tin của người dân đối với ngành bảo hiểm, đặc biệt là bảo hiểm nhân thọ. Hiện, Bộ Tài chính đang xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 174/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm để trình Chính phủ ban hành. Quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng hoạt động đồng thời đảm bảo quyền lợi người tham gia bảo hiểm, qua đó tạo điều kiện để giữ đà tăng trưởng của thị trường trong thời gian tới.

Dư địa lớn của thị trường bảo hiểm Việt Nam

Cách đây 4 tháng, trong một lần chơi thể thao, anh Nguyễn Văn Tân (49 tuổi, TP.HCM) cảm thấy choáng váng đầu óc. Ngày hôm sau, anh đến bệnh viện thực hiện các thủ tục chụp chiếu thì phát hiện có khối u trong não. Trong lúc bấn loạn vì bệnh tật và hoàn cảnh đơn thân, công việc làm tự do, anh Tân nhớ ra là mình có chỗ dựa. Đó là hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với một công ty bảo hiểm uy tín mà anh đã mua cách đây 5 năm. "Tôi cũng đã liên hệ với bảo hiểm, hai bên trao đổi các thông tin cần thiết. Do hiện tại tôi điều trị theo đông y, chưa thực hiện các thủ tục điều trị ở bệnh viện nên chưa hưởng các chính sách của bảo hiểm. Tuy nhiên, việc có bảo hiểm y tế, tai nạn, bệnh hiểm nghèo, nhân thọ cũng một phần giúp tôi yên tâm chữa bệnh", anh Tân nói.

FWD tập trung phát triển các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính dài hạn của khách hàng

Tương tự, khi đang trên đường đi làm 4 năm trước, không may chị Hoàng Thị Nhung (huyện Kim Thành, Hải Dương cũ) va chạm với xe container khiến chị mất đi đôi chân vĩnh viễn, hoàn cảnh gia đình vốn đã khó khăn trở nên vô cùng chao đảo. May thay, chị Nhung đã tham gia bảo hiểm nhân thọ vào tháng 5.2022, 6 tháng trước buổi sáng làm thay đổi cuộc đời chị. Nhưng khoản 1,26 tỉ đồng chi trả bảo hiểm đã giúp chị Nhung trang trải chi phí điều trị để vượt qua giai đoạn khó khăn, tiếp tục là trụ cột tinh thần và tài chính cho cả gia đình.

Các trường hợp trên là điển hình cho nhiều những câu chuyện được che chở trước các cơn giông bão bất ngờ ập tới mang tên bảo hiểm nhân thọ. Tuy nhiên, theo Vietnam Report, tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm/GDP tại Việt Nam hiện nay dao động ở mức 2,3 - 2,8%, thấp hơn mức trung bình 3,35% của khối ASEAN, 5,37% của châu Á và 6,3% của thế giới. Trong 6 nước ASEAN - chiếm 99% quy mô thị trường bảo hiểm toàn khối - chỉ Malaysia và Singapore sở hữu thị trường bảo hiểm lớn hơn 3% GDP, riêng Singapore dẫn đầu, đạt 9,2%. So sánh với tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), nơi có dân số tương đương (khoảng 99 triệu người) và GDP bình quân khoảng 10.353 USD (theo CEIC), tỉnh này có mức thâm nhập bảo hiểm đạt mức gấp 4 lần Việt Nam hiện nay (ước tính bằng 10% GDP), cho thấy tiềm năng tăng trưởng to lớn của ngành khi thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam tiến đến mức 10.000 USD.

Sự phát triển kinh tế và mở rộng tầng lớp trung lưu cũng sẽ làm thay đổi nhu cầu tài chính của người Việt. Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) cho biết, chỉ 44,2% khách hàng Việt Nam hiểu đúng về bảo hiểm (2023), nhưng nhận thức này đang tăng nhanh, đặc biệt ở các thành phố lớn. Nghiên cứu đồng thời chỉ ra rằng, dư địa tăng trưởng của ngành bảo hiểm Việt Nam còn lớn, có khả năng tác động tích cực đến nền kinh tế. Cụ thể, nếu độ phủ bảo hiểm (phi nhân thọ lẫn nhân thọ) tăng 50%, GDP và GDP bình quân đầu người có thể tăng thêm lần lượt 4,1% và 2,5%. Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm đặt mục tiêu đến 2030 là đạt 18% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ, tương đương 3 - 3,5% GDP.

Bà Phạm Thu Phương, Phó cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), nhận định, bảo hiểm nhân thọ không chỉ đơn thuần là sản phẩm tài chính, mà là công cụ an sinh xã hội trên thế giới cũng như tại Việt Nam, góp phần ổn định đời sống người dân và phát triển thị trường vốn dài hạn. Khi một hợp đồng bảo hiểm được ký kết, đó không chỉ là cam kết giữa doanh nghiệp và khách hàng, mà còn là một phần trong chiến lược phát triển bền vững của quốc gia.

Bảo hiểm ngày càng gây dựng lòng tin

Trải qua nhiều thập kỷ thăng trầm, các công ty bảo hiểm tại Việt Nam không ngừng cải thiện sản phẩm dịch vụ để gây dựng lòng tin với khách hàng. Khi nhìn vào hành trình tham gia bảo hiểm, khách hàng thường gặp hai rào cản lớn. Rào cản đầu tiên là không biết bắt đầu từ đâu và giải pháp phù hợp với mình là gì. Rào cản thứ hai là dù đã xác định được nhu cầu bảo hiểm, nhiều người vẫn trì hoãn tham gia vì còn có những ưu tiên tài chính khác. Đó cũng chính là những vấn đề mà các doanh nghiệp tập trung giải quyết bằng công nghệ trong nhiều năm qua.

Tập đoàn FWD trao tặng máy tính cho trường học

Đơn cử, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam (FWD) đã chính thức triển khai giải pháp "trả góp phí bảo hiểm" thông qua chương trình "Bảo vệ ngay - Đóng phí từ từ", mang đến cho khách hàng phương thức thanh toán linh hoạt và ưu đãi đặc biệt với lãi suất 0% và không phí chuyển đổi. Chương trình được áp dụng trên toàn quốc dành cho khách hàng đóng phí bảo hiểm năm đầu hoặc phí tái tục năm thứ hai, thực hiện qua cổng thanh toán trực tuyến của FWD bằng thẻ tín dụng Visa đủ điều kiện tại các ngân hàng Techcombank, VIB, ACB, Sacombank và Vietcombank. Thay vì thanh toán toàn bộ chi phí ngay từ đầu, khách hàng có thể lựa chọn chia nhỏ phí bảo hiểm theo các kỳ hạn 3, 6, 9 hoặc 12 tháng, trong khi quyền lợi bảo vệ vẫn được kích hoạt ngay từ thời điểm tham gia. Đồng thời, chương trình hỗ trợ chi trả lãi suất quy định, giúp khách hàng duy trì kế hoạch bảo vệ một cách dễ dàng, không phát sinh thêm áp lực tài chính ngoài dự kiến.

FWD cũng đã ra mắt ÉP CAM AI Chatbot, được liên tục cải tiến, nâng cấp và đào tạo để cung cấp các thông tin hữu ích, cần thiết cho khách hàng, giúp khách hàng dễ dàng tìm hiểu về bảo hiểm, hiểu rõ nhu cầu bảo vệ của mình và tiếp cận các giải pháp phù hợp.

"Qua các nghiên cứu về trải nghiệm khách hàng, chúng tôi nhận thấy nhiều khách hàng không nhớ hết các quyền lợi trong hợp đồng sau khi tham gia bảo hiểm. Từ đó, chúng tôi đã phát triển các video cá nhân hóa về quyền lợi bảo hiểm, được ứng dụng công nghệ AI, và gửi trực tiếp đến khách hàng. Với sáng kiến này, chúng tôi hy vọng khách hàng dễ dàng tiếp cận, tìm kiếm, lưu trữ thông tin khi cần", ông Phương Tiến Minh, Tổng giám đốc FWD Việt Nam cho biết.

Không chỉ tập trung nâng cao sản phẩm, các công ty bảo hiểm liên tục tham gia các sự kiện cộng đồng, gia tăng niềm tin với khách hàng. Trong giai đoạn 2023 - 2025, FWD đã trang bị kiến thức tài chính, kỹ năng sống và kỹ năng xã hội cho hơn 8.200 học sinh trung học tại TP.HCM và Hà Nội. Tập đoàn FWD cũng đã tài trợ 1 tỉ đồng trang bị máy tính học tập cho các trường học bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại miền Trung, đồng thời tài trợ hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho chương trình Be a Finnovator - diễn đàn trao đổi kiến thức và kỹ năng quản lý tài chính cho hàng trăm sinh viên đại học tại Việt Nam. Bên cạnh đó, ban lãnh đạo và nhân viên FWD Việt Nam cũng thường xuyên đóng góp và trao tặng các phần quà ý nghĩa cho các hoàn cảnh khó khăn tại nhiều địa phương trên cả nước.