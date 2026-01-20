Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

Bảo hiểm VietinBank khánh thành điểm trường mới cho học sinh tại Chơ Long, Gia Lai

Thông tin dịch vụ
20/01/2026 11:00 GMT+7

Sáng 17.1, Bảo hiểm VietinBank (VBI) và UBND xã Chơ Long (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ khánh thành phòng học tại điểm trường làng Dyrao thuộc Trường tiểu học và THCS Lê Văn Tám.

Bảo hiểm VietinBank khánh thành điểm trường mới cho học sinh tại Chơ Long, Gia Lai - Ảnh 1.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành

Tại buổi lễ, đại diện UBND xã Chơ Long đã gửi lời cảm ơn tới sự hỗ trợ của Bảo hiểm VietinBank. Đại diện cho biết, đây là công trình ý nghĩa, góp phần cải thiện điều kiện dạy và học cho giáo viên và học sinh tại xã.

Trong dịp này, VBI cũng trao 62 suất quà cho toàn bộ học sinh tại điểm trường, tặng 10 phần quà cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá hơn 50 triệu đồng.

Thành lập từ năm 2008, VBI đã từng bước khẳng định vị thế doanh nghiệp hàng đầu qua nhiều kết quả và thành tích nổi bật trong hoạt động kinh doanh và uy tín thương hiệu như: Top 3 Công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín Việt Nam 2025; Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam từ 2022 đến năm 2025, Top 2 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam ngành Bảo hiểm - Khối doanh nghiệp vừa 2025. Bên cạnh việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ bảo hiểm, VBI đặt trách nhiệm đồng hành, đóng góp cho cộng đồng, hỗ trợ an sinh xã hội là một nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và chăm sóc trẻ em, khẳng định sứ mệnh điểm tựa vững chắc, bảo toàn giá trị cuộc sống vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Bảo hiểm Vietinbank khánh thành phòng học Trường tiểu học và THCS Lê Văn Tám
