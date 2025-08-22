Bảo hiểm VietinBank ra mắt website mới: Nâng tầm trải nghiệm khách hàng

Trải nghiệm minh bạch - cá nhân hóa

Một trong những khó khăn thường gặp của khách hàng trong quá trình tìm hiểu, tra cứu thông tin đó là lượng thông tin nhiều và dàn trải, khiến khách hàng khó xác định được sản phẩm phù hợp với nhu cầu.

Trên cơ sở "lấy người dùng làm trung tâm", website mới của VBI được thiết kế nhằm cung cấp các thông tin khách hàng mong muốn theo từng bước trên hành trình khách hàng: xác định nhu cầu, tìm hiểu thông tin, đăng ký mua, yêu cầu bồi thường và tái tục. Điều này không chỉ giúp đơn giản hóa quá trình mua hàng mà còn giúp mang lại trải nghiệm cá nhân hóa - mỗi khách hàng với nhu cầu khác nhau sẽ có hành trình khám phá website khác nhau.

Tại bước tìm hiểu thông tin các sản phẩm, website mới của VBI cho phép người dùng truy cập đầy đủ và chi tiết các thông tin từ quyền lợi, điểm loại trừ, phí bảo hiểm… Tất cả đều được thể hiện minh bạch giúp khách hàng có đủ thông tin để quyết định.

Đặc biệt, tính năng gợi ý sản phẩm đóng vai trò như một "tư vấn viên ảo", giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn gói sản phẩm phù hợp theo nhu cầu.

Dấu ấn thương hiệu bảo hiểm năng động, hiện đại

Không chỉ cải tiến về mặt nội dung, phần thiết kế và giao diện website mới cũng được Bảo hiểm VietinBank (VBI) nghiên cứu và điều chỉnh để phù hợp với xu hướng tối giản, hiện đại và hình ảnh trẻ trung, năng động của thương hiệu. Từ việc sắp xếp bố cục theo các khối thông tin trực quan; hình ảnh minh họa sinh động; các nút bấm và hướng dẫn nhất quán cho tới các yếu tố tương phản màu sắc, phân cấp nội dung thiết kế… đều được cân chỉnh kỹ để trở nên thân thiện và dễ theo dõi cho khách hàng.

Kết nối đa kênh, tiện lợi mọi lúc, mọi nơi

Nhằm giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và sử dụng dịch vụ trên website mọi lúc mọi nơi, phiên bản website nâng cấp mới của VBI được thiết kế để tối ưu cho nhiều loại thiết bị điện tử từ điện thoại, máy tính xách tay, máy tính bảng…

Bên cạnh đó, với thế mạnh nền tảng công nghệ hiện đại cho phép website mới có thể tích hợp và kết nối với các nền tảng trực tuyến khác để cung cấp thêm nhiều tính năng tiện ích cho khách hàng như thanh toán mua bảo hiểm, tra cứu thông tin hợp đồng, tiến trình bồi thường…

Theo đại diện Bảo hiểm VietinBank chia sẻ, việc ra mắt website myvbi.vn mới nằm trong chiến lược chuyển đổi số toàn diện, nhằm gia tăng trải nghiệm khách hàng và hiện thực hóa sứ mệnh trở thành "điểm tựa vững chắc" cho gia đình và doanh nghiệp trước mọi rủi ro của thương hiệu.

Trong thời đại số, một website không chỉ là nơi cung cấp thông tin mà còn là "cửa ngõ" kết nối thương hiệu với khách hàng. Việc đổi mới, nâng cấp trang thông tin chính thức của doanh nghiệp là một trong nhiều hoạt động Bảo hiểm VietinBank - VBI đang nỗ lực thực hiện để bảo hiểm trở nên gần gũi và đáng tin cậy hơn cho mọi khách hàng.

Khách hàng có thể trải nghiệm những tiện ích mới của website Bảo hiểm VietinBank tại đường dẫn myvbi.vn.