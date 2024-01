Bảo hiểm VietinBank (VBI) tiếp bước đến trường cho trẻ em vùng cao

Tham dự buổi lễ có đại diện Lãnh đạo UBND xã Mường Mươn, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Chà, Ban Quản trị bản Huổi Meo cùng Ban Giám hiệu, thầy cô giáo và các em học sinh trường Huổi Meo.

Trong quá trình thực hiện các chương trình thiện nguyện, an sinh xã hội tại tỉnh Điện Biên trong những năm gần đây, Đoàn Thanh niên, Ban chấp hành Công đoàn Bảo hiểm VietinBank nhận thấy Mường Mươn là xã biên giới đặc biệt khó khăn với tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn cao. Trong đó, điểm trường mầm non Huổi Meo - một trong 6 điểm trường thuộc trường mầm non số 2 Mường Mương là nơi đặc biệt thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị hạ tầng, nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn cho nhu cầu dạy và học của các em nhỏ và thầy cô giáo.

Đối với các em nhỏ miền cao, việc phải vượt hàng chục cây số đường rừng núi để tới trường vốn đã là điều khó khăn, nay lại thêm điều kiện trường lớp thiếu thốn, cũ nát đã trở thành nỗi cản trở lớn để các em được tới lớp, vui chơi, học tập cùng bè bạn, thầy cô. Với mong muốn khắc phục tình trạng khó khăn về cơ sở vật chất, nâng tỷ lệ trẻ tới trường, hỗ trợ công tác chăm sóc, giáo dục trẻ vùng cao, Ban lãnh đạo cùng tập thể cán bộ nhân viên Bảo hiểm VietinBank đã chung tay gây quỹ để xây mới điểm trường Huổi Meo. Đây cũng là một hoạt động đóng góp cho cộng đồng ý nghĩa để chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Tổng Công ty trong năm 2023.

Đại diện Lãnh đạo Bảo hiểm VietinBank trao biển tài trợ kinh phí xây dựng công trình trị giá hơn 460 triệu đồng cho Ban Giám hiệu trường mầm non số 2 Mường Mươn

Công trình được khởi công xây dựng từ ngày 16.10.2023 trên diện tích 300m2, gồm 02 phòng học, 01 phòng công vụ, 01 bếp nấu ăn, 01 khu vệ sinh và 01 sân chơi đổ bê tông sạch sẽ. Toàn bộ kinh phí này do Đoàn Thanh niên, Ban chấp hành Công Đoàn và hơn 1.400 cán bộ nhân viên Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm VietinBank chung tay đóng góp. Sau hơn 2 tháng thi công, công trình đã hoàn thành vào cuối tháng 12 vừa qua trong niềm vui, phấn khởi của toàn thể Lãnh đạo địa phương và đặc biệt là cô và trò trường Huổi Meo.

Lãnh đạo UBND xã, Phòng Giáo dục & Đào tạo xã Mường Mươn cùng Lãnh đạo Bảo hiểm VietinBank và Ban Giám hiệu trường Huổi Meo thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành

Tại buổi lễ, bà Lê Thị Quỳnh Hoa - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bảo hiểm VietinBank cho biết: "Bảo hiểm VietinBank luôn quan tâm đến các hoạt động đóng góp cho xã hội, đặc biệt là lĩnh vực y tế và giáo dục vì đây là hai lĩnh vực mũi nhọn để thúc đẩy đời sống kinh tế - xã hội của đất nước được phát triển. Đầu năm 2023, VBI cũng đã thực hiện chuyến đi thiện nguyện tới Điện Biên với hoạt động trao tặng các vật dụng sinh hoạt, học tập thiết yếu cho thầy và trò trường Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà. Trong chuyến đi này, chúng tôi đã chứng kiến điều kiện học tập vô cùng khó khăn của các em học sinh và cô giáo trường Huổi Meo, do vậy chúng tôi xác định đầu tư, xây dựng lại điểm trường để các bé có nơi học tập an toàn và đảm bảo. Chúng tôi mong rằng trong thời gian tới có thể tiếp tục triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cho trẻ em vùng cao để giúp các em có điều kiện học tập, rèn luyện tốt hơn và một tương lai tươi sáng hơn".

Nhân dịp này, Bảo hiểm VietinBank cũng trao tặng thêm 74 phần quà cho Ban giám hiệu, các cô giáo và toàn thể học sinh điểm trường Huổi Meo như nguồn động viên tinh thần tích cực để thầy - trò nhà trường tiếp tục nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu mỗi ngày trẻ đến trường là một ngày vui.

Trước niềm vui to lớn đón trường mới, cô Nguyễn Thị Lan Hương - Hiệu trưởng trường mầm non số 2 Mường Mươn đã có những chia sẻ xúc động: "Ước mơ về một ngôi trường khang trang tưởng như xa vời nhưng ngày hôm nay nó đã trở thành sự thật. Từ đây các con có thể yên tâm học tập, vui chơi, các thầy cô giáo được công tác tại điểm trường khang trang này. Đây cũng là động lực rất lớn để chúng tôi tiếp tục cống hiến hết khả năng của mình với sự nghiệp giáo dục".

Bảo hiểm VietinBank - VBI thành lập vào năm 2008, trực thuộc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Với tôn chỉ "thương hiệu vì cộng đồng", nhiều năm qua Bảo hiểm VietinBank - VBI đã không ngừng phát triển đa dạng các sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, lắng nghe và phục vụ khách hàng bằng tinh thần tận tâm. Song song, Bảo hiểm VietinBank - VBI còn mong muốn lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp đến cộng đồng thông qua nhiều chương trình hỗ trợ an sinh xã hội, đồng hành cùng trẻ em, bà con vùng dân tộc thiểu số như chương trình "Ươm mầm ước mơ" cho trẻ em tỉnh Điện Biên; "Tiếp sức đến trường" tại điểm trường Bàng La, tỉnh Quảng Nam; các hoạt động trao quà Tết, tặng nhà tình nghĩa cho người nghèo và tiêu biểu gần đây là dự án "Nâng bước đến trường - Chắp cánh tương lai" với hoạt động xây dựng mới điểm trường mầm non Huổi Meo, thuộc xã Mường Mươn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.