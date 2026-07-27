Bảo hiểm VietinBank - VBI tri ân người có công nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ

Trong các ngày 15 – 16.7, Ban Lãnh đạo Bảo hiểm VietinBank đã tổ chức chuyến công tác tới thăm hỏi, tặng quà 26 trường hợp Mẹ Việt Nam anh hùng và thương binh, bệnh binh nặng nhiễm chất độc màu da cam trên địa bàn thành phố Huế và tỉnh Quảng Trị. Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện "Về nguồn", nhằm tri ân những người có công, nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

VBI tới thăm và tặng quà gia đình thương binh, bệnh binh tại thành phố Huế

Tại mỗi gia đình, đoàn đã gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe tới các Mẹ, các đồng chí thương binh, bệnh binh và gia đình, đồng thời trao tặng mỗi gia đình phần quà tinh thần trị giá 10 triệu đồng. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn cũng tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 và Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

Lãnh đạo VBI dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn

Trong dịp này, nhiều đơn vị trên toàn hệ thống Bảo hiểm VietinBank tổ chức dâng hương, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, vợ liệt sĩ và những người có công, cùng các hoạt động thiết thực như dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan Nghĩa trang liệt sĩ nhằm thể hiện lòng thành kính, sự tri ân công lao của các thế hệ đi trước.

Đơn vị VBI tại Bình Định tổ chức thăm, tặng quà vợ liệt sĩ tại xã Tân Dương, An Nhơn Đông, Bình Định

VBI Đồng Nai trao quà động viên Đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Đồng Nai

Trong gần 18 năm hoạt động trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, bên cạnh hoạt động kinh doanh, Bảo hiểm VietinBank - VBI luôn quan tâm triển khai các chương trình an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa.

Từ đầu năm 2026, VBI đã chủ trì và phối hợp triển khai nhiều hoạt động, tiêu biểu như: chương trình "Ánh sáng tri thức" phối hợp cùng cùng Cục Quản lý giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức trao tặng trang thiết bị học tập cho Trường TH & THCS Sơn Thọ, xã Vũ Quang, Hà Tĩnh; chương trình "Ngày chủ nhật xanh lần II" được tổ chức tại hơn 25 đơn vị thành viên trên toàn quốc với hoạt động dọn dẹp, vệ sinh môi trường, phân loại rác; Chương trình "Tết thiếu nhi" tổ chức sân chơi, tặng quà cho trẻ em tại các bệnh viện và trung tâm bảo trợ xã hội tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Hưng Yên… Liên tiếp nhiều năm trở lại đây, VBI phối hợp cùng cơ quan địa phương triển khai Dự án "Sáng tương lai" với các hoạt động xây tặng điểm trường, trao tặng học bổng, đồ dùng, trang thiết bị học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại hơn 100 trường học trên toàn quốc.

Theo đại diện doanh nghiệp, công tác xã hội luôn là một phần nhiệm vụ quan trọng không thể thiếu, song hành với nhiệm vụ kinh doanh của VBI. Qua các việc làm này, doanh nghiệp không chỉ mong muốn góp một phần công sức, trách nhiệm vào công tác an sinh xã hội, chăm sóc - giáo dục trẻ em, đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của địa phương, đất nước. Mà qua đây, doanh nghiệp hy vọng có thể lan tỏa những giá trị nhân văn của tình yêu thương, sự sẻ chia và truyền thông "Lá lành đùm lá rách" tốt đẹp của dân tộc.