Bảo hiểm VietinBank - VBI tung loạt ưu đãi mừng Xuân quà tặng 800 triệu đồng

Diễn ra từ ngày 20.1.2024 đến hết ngày 20.2.2024 với tổng giá trị giải thưởng hơn 800 triệu đồng, chiến dịch "Tết vẹn tròn" là món quà đầu năm mang vía sức khỏe, an vui từ Bảo hiểm VietinBank - VBI dành tặng cho tất cả khách hàng. Với mỗi chương trình, Bảo hiểm VietinBank - VBI mang đến cho khách hàng những trải nghiệm mới từ thương hiệu bảo hiểm số sáng tạo trong dịp Tết đến xuân về.

Chương trình chào xuân "Hái lộc năm mới - Lì xì phơi phới"

Bảo hiểm VietinBank - VBI mở đầu năm Giáp Thìn 2024 với chương trình "Hái lộc năm mới - Lì xì phơi phới" dành tặng hàng nghìn lì xì may mắn cho tất cả các khách hàng mới tham gia các sản phẩm bảo hiểm VBI (không bao gồm Bảo hiểm Vật chất ô tô, Bảo hiểm TNDS ô tô - xe máy) trên website myvbi.vn, app MyVBI và Mini App Zalo (không thông qua tư vấn viên) từ 20.01.2024 đến 20.2.2024.

Cụ thể, khách hàng sẽ nhận lì xì 100.000 VNĐ khi tham gia bảo hiểm VBI có giá trị đơn từ 1.500.000 VNĐ; nhận lì xì 200.000 VNĐ cho đơn có giá trị từ 2.000.000 VNĐ và lì xì 300.000 VNĐ cho đơn có giá trị từ 2.500.000 VNĐ.

Bên cạnh đó, 24 khách hàng đầu tiên có đơn bảo hiểm từ 2.000.000 VNĐ được ưu đãi mua 1 được 2, bao gồm lì xì theo giá trị trên và 1 gói làm trắng răng miễn phí trị giá 3.000.000 VNĐ từ đối tác Hệ thống Nha khoa BeDental của VBI. (Ghi chú: Be Dental không thuộc hệ thống cơ sở bảo lãnh của VBI).

Chương trình tạo thiệp "Gieo lời hay - Tết tròn đầy" nhận ngay 2024 voucher may mắn

Năm rồng thịnh vượng, tạo thiệp tết hay cùng Bảo hiểm VietinBank - VBI

Từ 31.1.2024 đến hết 19.2.2024, Bảo hiểm VietinBank - VBI triển khai chương trình tương tác, tạo thiệp "Gieo lời hay - Tết tròn đầy"giúp khách hàng kết nối khoảnh khắc, tạo dựng cầu nối tâm hồn, gửi gắm tình cảm mình đến người thân yêu qua những bức thiệp Tết mang đậm dấu ấn cá nhân chỉ với một chạm. Trang web cho phép người dùng tải ảnh, lựa chọn mẫu thiệp độc đáo, phong phú chủ đề từ sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe cùng vô vàn lời chúc tạo nên những tấm thiệp đầy sáng tạo.

Không chỉ tự tay tạo thiệp chúc tết gửi người thân yêu, sau khi hoàn thành tạo thiệp và để lại thông tin, khách hàng sẽ được nhận ngay voucher VBI may mắn trị giá 30.000 VNĐ. Để tham gia tạo thiệp và nhận quà đầu năm, khách hàng chỉ cần thực hiện 3 bước dễ dàng:

Bước 1: Truy cập website https://myvbi.vn/lucky/tetventron hoặc quét mã QRcode

hoặc quét mã QRcode Bước 2: Tải ảnh - Chọn khung thiệp yêu thích - Chọn/viết lời chúc. Nhấn nút "Tạo thiệp".

Bước 3: Điền form thông tin nhận quà voucher.

Lấy "Vía an tâm - Cả năm tròn đầy"

An tâm năm mới - Cả năm tròn đầy

Tiếp nối chuỗi chương trình Tết 2024, thấu hiểu tâm lý mong muốn được đón Tết với nhiều điều may mắn cùng tinh thần an yên, lạc quan, từ ngày 5.2.2024 đến hết ngày 19.2.2024, Bảo hiểm VietinBank triển khai chương trình "Vía an tâm - Cả năm tròn đầy" như một món quà tri ân dành cho khách hàng đã tin tưởng, ủng hộ các sản phẩm của Bảo hiểm VietinBank trong suốt nhiều năm qua. Chương trình áp dụng tại tất cả các kênh bán thuộc VBI trên toàn quốc.

Theo đó, các khách hàng không chỉ nhận được "vía an tâm" khi tham gia các sản phẩm bảo vệ toàn diện từ VBI: Bảo hiểm Sức khỏe VBICare, Bảo hiểm Vật chất xe, Bảo hiểm Tai nạn VBISafe, Bảo hiểm Du lịch Nội địa/Quốc tế VBIEnjoy, Bảo hiểm Ung thư vú PinkCare, mà còn có cơ hội rinh "vía may mắn" thông qua hoạt động quay số với hàng loạt giải thưởng hấp dẫn cho một năm sung túc, tròn đầy:

Giải Đặc biệt: Apple Watch SE 2023 2 44mm (GPS) viền nhôm dây cao su

02 Giải Nhất: Máy tính bảng Samsung Galaxy Tab A9 Plus Wifi 64GB

04 Giải Nhì: Loa Bluetooth JBL Go 3

06 Giải Ba: Bình giữ nhiệt Lock & Lock

100 Combo An Tâm: 100 bộ voucher đến từ các thương hiệu đối tác của VBI: Dr. Vincare, Dr. Bình Tele, DHC Việt Nam, Nha khoa Shinbi, Nha khoa Smile Beauty…

Bảo hiểm VietinBank - VBI là thương hiệu thuộc Top 4 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín tại Việt Nam năm 2023 và thuộc Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2023, do Vietnam Report phối hợp cùng Báo VietNamNet công bố. Không chỉ vậy, về môi trường làm việc, Bảo hiểm VietinBank - VBI đạt Top 1 ngành Bảo hiểm, thứ hạng 8/100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2023, Top 15 Doanh nghiệp tiêu biểu có nguồn nhân lực hạnh phúc khối Doanh nghiệp vừa do Anphabe xếp hạng và trao giải.

Trong nhiều năm qua, Bảo hiểm VietinBank luôn từng bước nỗ lực, chinh phục khách hàng bằng sự khác biệt trong chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng thông qua việc phát triển sản phẩm đa dạng, hệ thống mạng lưới rộng khắp, ứng dụng công nghệ thông tin giúp rút ngắn thời gian bồi thường, từ đó, mang đến sự tiện ích cho khách hàng chỉ trong một chạm.

>> Cùng Bảo hiểm VietinBank - VBI đón Tết vẹn tròn. Tham gia ngay tại: https://myvbi.vn