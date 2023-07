Báo in quốc dân lâu đời nhất thế giới ngừng xuất bản sau 320 năm

Tờ Wiener Zeitung của chính phủ Áo in lần đầu năm 1703 AFP

Tờ Wiener Zeitung, nhật báo trụ sở tại Vienna (Áo), đã phát hành bản in cuối cùng hôm 30.6 sau 320 năm hoạt động.



Quyết định trên của tòa soạn báo in được đưa ra sau khi chính quyền liên minh của Áo vào tháng 4 ban hành luật sửa đổi với nội dung chấm dứt yêu cầu pháp lý buộc các công ty phải trả tiền để xuất bản các thông báo trên báo in, từ đó chấm dứt vai trò của Wiener Zeitung trên cương vị báo quốc dân.

Sự thay đổi trên gây nên tổn thất ước tính lên đến 18 triệu euro cho tờ báo của Áo, theo tính toán của tạp chí Der Spiegel (Đức). Trước khi quyết định ngừng bản in, Wiener Zeitung phải cắt giảm 63 việc làm, trong đó giảm bộ máy biên tập từ 55 xuống còn 22 vị trí.

Wiener Zeitung sẽ tiếp tục đưa tin trên nền tảng điện tử và hy vọng sẽ có thể phát hành nguyệt san dưới dạng in ấn trong tương lai.

Chính phủ Áo là chủ sở hữu tờ báo, nhưng bộ máy vận hành độc lập về khía cạnh biên tập nội dung. Tờ báo bắt đầu xuất bản tháng 8.1703 và chứng kiến 12 đời tổng thống, 10 đời hoàng đế và hai nền cộng hòa.

Năm 1768, tờ báo đưa tin về một buổi hòa nhạc có sự xuất hiện của thiên tài 12 tuổi với tên gọi Wolfgang Amadeus Mozart.

Khi Áo thua trận trong thế chiến thứ nhất, tờ báo phát hành ấn bản đặc biệt và đăng tải lá thư thoái vị của hoàng đế cuối cùng là Kaiser Karl của nước này.

Trong ấn bản cuối cùng hôm 30.6, tờ báo đăng bài xã luận quy trách nhiệm cho chính phủ đã ban hành luật sửa đổi dẫn đến sự đình bản báo in. "Đây là giai đoạn bão táp cho báo chí chất lượng cao… trên nhiều nền tảng, những nội dung nghiêm túc và quan trọng phải tranh giành sự chú ý với tin vịt, những video clip về mèo và đủ loại thuyết âm mưu", tờ báo viết.

Trong tháng 4, báo Wiener Zeitung chỉ phát hành khoảng 20.000 tờ báo/ngày trong tuần, và con số này tăng gấp đôi trong dịp cuối tuần.

Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu Věra Jourová trả lời Hãng thông tấn Áo APA rằng bà không vui khi nghe tin tờ báo phải đình bản báo in và khen ngợi vai trò của tờ báo trong việc thông tin cho độc giả nhiều năm qua.

Suốt 3 thế kỷ phát hành, tờ báo chỉ trải qua một giai đoạn đình bản duy nhất từ năm 1939 đến 1945 và thủ phạm chính là Đức Quốc xã.

Danh hiệu báo in lâu đời nhất thế giới hiện được cạnh tranh giữa tờ Gazzetta di Mantova, báo địa phương ở Ý phát hành lần đầu vào năm 1664. Tờ The London Gazette, báo in chính thức của chính phủ Anh nhưng không đưa tin tức, có tuổi đời từ năm 1665.

Sau sự cáo chung của tờ Wiener Zeitung, tờ báo quốc dân lâu đời nhất hiện nay được cho là Hildesheimer Allgemeine Zeitung của Đức, phát hành lần đầu tiên vào năm 1705.