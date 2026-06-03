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Thế giới

Bão Jangmi đổ bộ Nhật Bản, nhiều nơi phải sơ tán khẩn cấp

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
03/06/2026 14:51 GMT+7

Do ảnh hưởng của bão Jangmi, nhiều khu vực miền trung và miền đông Nhật Bản ngày 3.6 ghi nhận mưa lớn và gió giật mạnh, hạ tầng giao thông bị gián đoạn nghiêm trọng.

Theo The Japan Times, tính đến 12 giờ trưa 3.6 theo giờ địa phương, tâm bão Jangmi nằm cách đảo Izu-Oshima (tỉnh Shizuoka) khoảng 60 km về phía nam - tây nam, di chuyển theo hướng đông - đông bắc với tốc độ 45 km/giờ. Sức gió của bão duy trì ở mức 90 km/giờ và gió giật mạnh lên tới 126 km/giờ.

Trước diễn biến nguy hiểm của bão, chính quyền đã ban bố lệnh sơ tán cấp 4 – mức cảnh báo khẩn cấp yêu cầu người dân phải rời khỏi vùng nguy hiểm ngay lập tức – tại toàn bộ quận Shinagawa, các khu vực ven bờ sông Nogawa và Kanda ở thủ đô Tokyo.

Bão Jangmi đổ bộ Nhật Bản, nhiều - Ảnh 1.

Người mẹ bồng con đi trong trời mưa lớn tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản ngày 3.6

ẢNH: AFP

Lệnh sơ tán cấp 4 cũng được áp dụng tại hàng loạt thành phố thuộc tỉnh Chiba và Kanagawa, bao gồm các thành phố lớn như Yokohama, Kawasaki và Kamakura. Mưa lớn đã khiến nhiều giao lộ tại Kawasaki ngập sâu tới 30 cm.

Trước đó, tỉnh Wakayama đã phải phát đi cảnh báo lũ lụt đặc biệt cấp 5 (mức cảnh báo cao nhất) khi nước sông Kozagawa tràn bờ. Dù sau đó mức cảnh báo được hạ xuống cấp 2, giới chức địa phương vẫn khuyến cáo người dân cảnh giác cao độ.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) dự báo biển động rất mạnh, với sóng cao tới 9 m tại khu vực Kanto-Koshin và Kinki. Cơ quan này khuyến cáo người dân ở yên trong nhà, đề phòng sạt lở đất, ngập úng vùng trũng thấp.

Theo Công ty điện lực Tokyo (TEPCO), tính đến đầu giờ chiều 3.6, gần 10.000 hộ gia đình tại khu vực Kanto-Koshin đã rơi vào cảnh mất điện.

Bão Jangmi cũng làm giao thông tại Nhật Bản gián đoạn nghiêm trọng. Theo Đài NHK, các hãng hàng không lớn đã phải hủy khoảng 760 chuyến bay nội địa và hơn 90 chuyến bay quốc tế trong ngày 3.6. Nhiều tuyến tàu cao tốc nối Tokyo với các tỉnh Nhật Bản cũng phải tạm ngừng hoạt động.

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