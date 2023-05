Bạo lực bùng phát nguy hiểm ở Pháp

Các cuộc tuần hành truyền thống kỷ niệm lễ Lao động ở nước Pháp ngày 1.5 đã trở nên hỗn loạn khi các công đoàn dùng dịp này để phản đối cải cách tuổi hưu của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Người biểu tình cực đoan đã đụng độ với lực lượng an ninh trên khắp cả nước và gây ra cảnh đốt phá ở nhiều nơi.



Leo thang thành bạo lực

Bộ Nội vụ Pháp cho biết khoảng 782.000 người đã tham gia biểu tình trên khắp cả nước hôm 1.5, trong đó 112.000 người tập trung chỉ riêng ở Paris. Trong khi đó, công đoàn CGT cho biết họ thống kê được 2,3 triệu người biểu tình trên khắp nước Pháp, trong đó có 550.000 người ở thủ đô. Theo AFP, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2009 cả 8 công đoàn chính của Pháp cùng tham gia kêu gọi biểu tình.

Cảnh sát xịt vòi rồng trong cuộc biểu tình ở Paris, Pháp ngày 1.5 Reuters

The Guardian đưa tin cuộc biểu tình ở Paris do công đoàn lãnh đạo ban đầu diễn ra một cách ôn hòa. Người tham gia giương biểu ngữ kêu gọi công bằng xã hội và yêu cầu Tổng thống Macron từ chức hoặc rút lại luật tăng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64 tuổi. Tuy nhiên, khi đám đông qua quận 11 của Paris, cảnh sát đã đụng độ với các nhóm thanh niên mặc đồ đen. Đạn, thùng rác và bom xăng bị ném vào cảnh sát. Những người biểu tình cực đoan còn đập vỡ cửa sổ doanh nghiệp và vẽ bậy lên trạm xe buýt. Một tòa nhà tại quảng trường Place de la Nation, điểm cuối của cuộc tuần hành, đã bốc cháy. Điều này buộc lực lượng an ninh đáp trả bằng hơi cay và vòi rồng.

Bạo lực cũng nổ ra ở các thành phố Lyon và Nantes. Một số ô tô ở những nơi này đã bị đốt cháy và cơ sở kinh doanh bị phá hủy. Tại thành phố cảng Marseille, hơn 100 người biểu tình đã chiếm giữ khách sạn InterContinental, đập vỡ chậu hoa và làm hư hỏng đồ đạc trước khi bị cảnh sát đẩy lùi. Cảnh sát cũng đã xịt hơi cay ở hai thành phố Toulouse và Rennes.

AFP dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin cho biết bạo lực đã khiến ít nhất 108 cảnh sát bị thương và 291 người bị bắt giữ trên cả nước. Ông Darmanin lên án những người biểu tình cực đoan mặc áo đen, đồng thời cho biết có khoảng 2.000 người như vậy ở Paris và 1.000 người ở Lyon. Ông Darmanin còn kêu gọi trừng phạt nghiêm khắc những người đã tấn công cảnh sát và phá hoại tài sản công.

Một đám cháy trong cuộc biểu tình ở Paris, Pháp ngày 1.5

Hơi cay xịt về phía người biểu tình ở Nantes, Pháp ngày 1.5

Hỗn loạn khó dừng lại

Cuộc tuần hành ngày 1.5 diễn ra trong bối cảnh Pháp phải đối mặt một loạt cuộc đình công và biểu tình phản đối cải cách tuổi hưu trong nhiều tháng qua. Dù vậy, luật đã được Hội đồng Hiến pháp Pháp phê duyệt và Tổng thống Macron ký ban hành vào tháng trước.

Chính phủ Pháp đang cố gắng thoát khỏi cuộc khủng hoảng với những chuyến thăm của ông Macron tới các tỉnh trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, ông chỉ nhận được những tiếng la ó, khua nồi phản đối của người dân.

Tình hình này cho thấy nước Pháp sẽ phải tiếp tục trải qua thời gian khó khăn. Một số công đoàn lớn của Pháp còn tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi cải cách bị hủy bỏ. "Việc này sẽ không kết thúc cho đến khi luật bị rút lại", Tổng thư ký CGT Sophie Binet phát biểu tại cuộc biểu tình ở Paris.