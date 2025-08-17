Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Bạo lực bùng phát tại Serbia giữa đợt biểu tình

Khánh An
Khánh An
17/08/2025 06:50 GMT+7

Các cuộc biểu tình phần lớn ôn hòa tại Serbia đã trở nên căng thẳng sau khi xảy ra đụng độ giữa những người ủng hộ và phản đối chính phủ, kéo theo bạo lực giữa người biểu tình và cảnh sát.

Bạo lực bùng phát tại Serbia giữa đợt biểu tình- Ảnh 1.

Người biểu tình giữa hơi cay của cảnh sát tại Belgrade hôm 16.8

ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 17.8 đưa tin những người biểu tình đụng độ với cảnh sát chống bạo loạn tại thủ đô Belgrade và các thành phố khác của Serbia vào tối 16.8, trong đêm bất ổn thứ 5 liên tiếp.

Tại thành phố Valjevo ở miền trung, nơi hàng ngàn người tập trung phản đối đảng Tiến bộ của Tổng thống Aleksandar Vucic, một nhóm nhỏ những người bịt mặt tấn công và phóng hỏa những văn phòng trống của đảng này.

Sau đó, họ đụng độ với cảnh sát chống bạo loạn, ném pháo và đá khiến cảnh sát đáp trả bằng lựu đạn choáng và hơi cay.

Tại Belgrade, các vụ đụng độ cũng bùng phát sau khi cảnh sát chặn đoàn người biểu tình tiến về trụ sở đảng cầm quyền. Một số vụ đụng độ cũng được ghi nhận ở thành phố Novi Sad, thành phố lớn thứ 2 của Serbia nằm ở phía bắc.

Bạo lực bùng phát tại Serbia giữa đợt biểu tình- Ảnh 2.

Cảnh sát chống bạo loạn đối phó người biểu tình tại Belgrade hôm 16.8

ẢNH: AFP

Các cuộc biểu tình gần như diễn ra hằng ngày tại Serbia kể từ tháng 11.2024, sau vụ sập mái nhà ga đường sắt khiến 16 người thiệt mạng. Thảm kịch này khiến sự phản đối nạn tham nhũng gia tăng tại quốc gia Balkan này, với yêu cầu điều tra minh bạch dần leo thang thành lời kêu gọi tổ chức bầu cử sớm. Vào đỉnh điểm, hàng trăm ngàn người đổ ra đường.

Các cuộc biểu tình vốn phần lớn diễn ra trong ôn hòa đã trở nên căng thẳng hơn vào đầu tuần này, khi các nhóm ủng hộ chính phủ - nhiều người bịt mặt và một số mang theo gậy gộc - tấn công người biểu tình.

Điều này đã châm ngòi cho những vụ đụng độ bạo lực kéo dài nhiều đêm liền, khiến nhiều người ở cả 2 phía bị thương.

Các cuộc biểu tình càng thêm căng thẳng sau khi nhiều video được chia sẻ trên mạng cho thấy cảnh sát dùng gậy đánh những người biểu tình không vũ trang. Một đoạn video được ghi lại vào đêm 14.8 dường như cho thấy khoảng 20 cảnh sát bao vây và đánh một thanh niên ở Valjevo trong lúc anh này nằm trên mặt đất.

Cảnh sát đã bác bỏ thông tin về hành vi bạo lực, đồng thời cáo buộc người biểu tình tấn công lực lượng làm nhiệm vụ.

Trong khi các cuộc biểu tình cho đến nay đã dẫn đến việc Thủ tướng Milos Vucevic từ chức hồi tháng 1 và chính phủ sụp đổ, ông Vucic vẫn tỏ ra cứng rắn. Ông Vucic nhiều lần bác bỏ lời kêu gọi tổ chức bầu cử sớm và lên án các cuộc biểu tình là một phần của âm mưu nước ngoài nhằm lật đổ mình.

