Bão mạnh đến đâu mới có thể phá hỏng pin mặt trời trên mái nhà?

Lắp đặt pin mặt trời trên mái nhà đang trở thành một lựa chọn đầu tư hấp dẫn cho nhiều hộ gia đình, không chỉ giúp giảm hóa đơn tiền điện mà còn có khả năng tăng giá trị ngôi nhà. Với thiết kế lắp đặt trên mái, chúng thường không gây ảnh hưởng đến cảnh quan và không gian sống. Tuy nhiên, vị trí này cũng khiến pin mặt trời phải đối mặt với những tác động khắc nghiệt từ thời tiết, đặc biệt là trong mùa bão.

Các hệ thống điện mặt trời có thể "sống tốt" trước các cơn bão lớn nếu được lắp đặt đúng kỹ thuật ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Gió, mưa, băng tuyết và mưa đá có thể gây hư hại cho các tấm pin theo thời gian, điều mà những người sống ở khu vực dễ bị bão chắc chắn hiểu rõ. Mặc dù các tấm pin hiện nay được thiết kế để chịu thời tiết khắc nghiệt, nhưng mưa đá và gió mạnh vẫn có thể gây ra thiệt hại đáng kể, dẫn đến chi phí sửa chữa cao.

Theo BGR, các tấm pin mặt trời tiêu chuẩn hiện nay có khả năng chống nước và chịu được gió lên tới 232 km/giờ, trong khi một số khu vực thậm chí yêu cầu tiêu chuẩn cao hơn, với khả năng chịu gió lên tới 422 km/giờ. Về khả năng chịu tuyết, hầu hết các tấm pin có thể chịu được trọng lượng lên tới 45 kg trên mỗi mét vuông, một số loại thậm chí lên tới 73 kg.

Mặc dù bão từ trên cấp 17 (220 km/giờ) trở lên gần như đạt đến giới hạn chịu đựng của các tấm pin mặt trời, nhưng những cơn bão này hiếm khi giữ nguyên cấp độ khi đổ bộ vào đất liền. Hơn nữa, mưa đá cũng không thường xuyên xảy ra trong bão, giúp giảm thiểu nguy cơ hư hại. Dẫu vậy, các tấm pin vẫn không hoàn toàn miễn nhiễm với thiệt hại do bão.

Yếu tố quan trọng giúp pin mặt trời chống lại các cơn bão

Theo một nghiên cứu của Viện Rocky Mountain (Mỹ) về thiệt hại do bão năm 2017, việc lắp đặt đúng cách là yếu tố quan trọng giúp các tấm pin sống sót. Các hệ thống bị hỏng thường liên quan đến kết nối kém với mái nhà hoặc sự hư hại của chính mái nhà. Ngược lại, các tấm pin được lắp đặt chắc chắn và có cấu trúc bền vững thường vượt qua được các cơn bão.

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Để ngăn ngừa thiệt hại, người dùng nên nhờ chuyên gia kiểm tra độ chắc chắn của các tấm pin và chọn loại phù hợp với điều kiện thời tiết tại khu vực sinh sống. Việc tỉa cành cây gần đó cũng giúp giảm thiểu nguy cơ hư hại do vật thể rơi xuống.

Nếu tấm pin bị hư hại do bão, việc sửa chữa thường diễn ra nhanh chóng, đặc biệt nếu mua các gói bảo hiểm từ đơn vị thi công. Tuy nhiên, sau khi đánh giá thiệt hại, người dùng cũng nên cân nhắc việc thay thế hoàn toàn các tấm pin nếu cần thiết.

Việc lắp đặt pin mặt trời trên mái nhà có thể gây lo lắng, đặc biệt ở những khu vực có thời tiết khắc nghiệt. Tuy nhiên, với những biện pháp phòng ngừa hợp lý, người dùng có thể yên tâm hơn về khả năng chống chọi của hệ thống năng lượng mặt trời trước những cơn bão.