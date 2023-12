Bảo mật là chìa khóa quan trọng và an toàn cho bạn trong thời công nghệ số

Chúng ta đang ở trong thời kỳ công nghệ số phát triển vượt bậc và nhanh hơn bao giờ hết với nhiều thành tựu, công nghệ kỹ thuật hiện đại. Bên cạnh đó, chúng ta có thể sẽ phải đối mặt với hàng nghìn, hàng vạn các nguy cơ lừa đảo hết sức tinh vi qua công nghệ AI, liên kết, ứng dụng giả mạo để đánh cắp thông tin cá nhân. Các phần mềm mã độc tống tiền, vi rút, spyware phát triển với cấp số nhân mang đến cho chúng ta nhiều hiểm họa khôn lường. Để bảo vệ bản thân, chúng ta cần phải trang bị cho mình những kiến thức bảo mật và quan trọng hơn là các giải pháp bảo vệ toàn diện, uy tín.

Kaspersky là một trong những thương hiệu bảo mật hàng đầu với những giải pháp bảo mật thông minh, an toàn và riêng tư, luôn cập nhật để đón đầu các rủi ro, nguy cơ an ninh bảo mật mới nhất. Chuỗi giải pháp bảo mật thế hệ mới gồm Kaspersky Standard, Kaspersky Plus và Kaspersky Premium đã được ra mắt trong năm 2023, mang đến cho người dùng giải pháp bảo vệ an toàn, toàn diện và đáp ứng được nhu cầu đa dạng của mọi người dùng. Các giải pháp có khả năng tương thích với mọi hệ điều hành Windows®, macOS®, Android™, iOS® mang lại trải nghiệm bảo vệ an toàn trên mọi thiết bị cho người dùng hiện nay.

Kaspersky Standard là giải pháp bảo mật Tiêu chuẩn cung cấp khả năng bảo vệ mạnh mẽ khỏi vi rút, phần mềm độc hại và mã độc tống tiền nhưng cũng bao gồm các công cụ tăng hiệu suất giúp thiết bị của bạn chạy nhanh và mượt mà, xóa phần mềm vô dụng và luôn cập nhật ứng dụng của bạn. Nổi bật với thao tác sử dụng đơn giản trên 3 tiêu chí: Dễ cài đặt, Dễ quản lý và Dễ chia sẻ, giúp bạn quản lý tất cả các nhu cầu bảo mật thông qua một tài khoản trực tuyến dễ sử dụng.

Kaspersky Plus là giải pháp an ninh mạng thế hệ mới bảo vệ bạn khỏi vi rút, mã độc tống tiền và phần mềm độc hại mới mà không làm chậm thiết bị, bao gồm bảo vệ thanh toán, trình quản lý mật khẩu và VPN không giới hạn để giữ cho cuộc sống số của người dùng được riêng tư và an toàn. Không chỉ tích hợp khả năng bảo vệ mạnh mẽ có trong Kaspersky Standard, Kaspersky Plus còn bổ sung thêm nhiều tính năng mạnh mẽ giúp tối ưu hóa hiệu suất với khả năng theo dõi sức khỏe ổ cứng và trình quản lý mật khẩu. Đặc biệt, Kaspersky Plus còn mang đến gói VPN không giới hạn hoàn toàn riêng tư và tự do trực tuyến mà không ảnh hưởng đến tốc độ. Từ đó, giải pháp giúp bảo vệ dữ liệu trên Wi-Fi công cộng, che giấu IP, chặn chuyển kết nối cũng như khả năng truy cập nội dung toàn cầu. Dù đang mua sắm, giao dịch ngân hàng, hay gọi điện video…, người dùng đều được VPN bảo vệ khỏi tin tặc.

Kaspersky Premium là giải pháp bảo vệ toàn diện cho thiết bị, bao gồm tính năng chống vi rút, bảo vệ quyền riêng tư, danh tính, tối ưu hóa hiệu suất và hỗ trợ kỹ thuật cao cấp. Giải pháp này bao gồm Kaspersky Safe Kids phiên bản miễn phí giúp bảo vệ và giám sát con trẻ một cách toàn diện nhất.

Tích hợp những khả năng bảo vệ ưu việt đến từ Kaspersky Standard, gói VPN bảo mật của Kaspersky Plus, giải pháp Kaspersky Premium mang đến khả năng bảo vệ toàn diện và tối ưu nhất khi tích hợp thêm Kaspersky Safe Kids phiên bản miễn phí giúp bảo vệ và giám sát con trẻ.

Không những vậy, Kaspersky Premium mang đến trải nghiệm bảo vệ cao cấp với tính năng bảo vệ danh tính đảm bảo không ai lợi dụng danh tính của người dùng, giúp ngăn truy cập từ xa vào hệ thống của họ. Đồng thời lưu trữ các tài liệu có giá trị nhất dưới dạng mã hóa, ngăn chặn hành vi trộm cắp danh tính và cho phép người dùng có thể truy cập dữ liệu của mình một cách an toàn trên bất kỳ thiết bị nào.

Với chuỗi giải pháp bảo mật thế hệ mới, Kaspersky tự tin mang lại trải nghiệm bảo mật an toàn, toàn diện và riêng tư cho người dùng. Đây sẽ là chìa khóa quan trọng và an toàn cho bạn trong thời đại công nghệ số.

Tìm hiểu thêm về bản quyền Kaspersky TẠI ĐÂY.