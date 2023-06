Báo Mỹ: CIA chưa có bằng chứng Nga đứng sau vụ phá hoại đường ống Nord Stream

Các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và Nord Stream 2 đã bị phá hủy trong một loạt vụ nổ gần như đồng thời ngoài khơi đảo Bornholm của Đan Mạch vào cuối tháng 9.2022. Các vụ nổ đã cắt đứt đường dẫn khí đốt tự nhiên quan trọng của Nga tới châu Âu, trên thực tế đã loại bỏ khả năng các nước châu Âu dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Moscow và khởi động lại việc mua khí đốt.

Trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tránh quy trách nhiệm cho Nga về các vụ nổ, Bộ trưởng năng lượng Mỹ Jennifer Granholm nói với BBC rằng “có vẻ như” Moscow phải chịu trách nhiệm. Trong khi đó, Ukraine đã liên tục công khai cáo buộc Nga phá hoại các đường ống dẫn khí đốt của chính mình.

Tuy nhiên, theo tờ The Wall Street Journal dẫn lời một quan chức có mặt trong một cuộc họp hồi tháng 10.2022, Giám đốc CIA William Burns đã nói với một đối tác châu Âu rằng các bằng chứng hiện có không cho thấy Nga đứng sau vụ việc. Khi được hỏi liệu Ukraine có phải là thủ phạm hay không, ông Burns đáp: "Tôi hy vọng là không".

Theo tờ báo Mỹ, CIA đã biết về âm mưu đánh bom các đường ống dẫn dầu của Ukraine vào đầu năm 2022, nhưng đã cảnh báo Kyiv không nên thực hiện vụ tấn công. Đến tháng 8.2022, CIA thông báo với các đối tác châu Âu rằng Ukraine đã đồng ý và mối đe dọa đã lắng xuống, nhưng chỉ 1 tháng sau đó cả 2 đường ống Nord Stream đã bị phá hủy.

Bài báo được The Wall Street Journal đăng tải 1 ngày sau khi tờ NOS của Hà Lan và tờ Die Zeit của Đức đăng các bài báo tương tự, theo đó CIA đã được các đồng nghiệp Hà Lan tiết lộ về âm mưu của Ukraine và đã can thiệp để ngăn chặn. Theo những bài báo trước đó của The New York Times và Der Spiegel, một nhóm ủng hộ Ukraine đã tìm cách phá hoại các đường ống. Nhóm này đã sử dụng một du thuyền để vận chuyển chất nổ đến địa điểm gây ra vụ nổ.

The Wall Street Journal vài ngày trước cũng dẫn nguồn tin điều tra viên của Đức nói đang kiểm tra các chứng cứ cố thể cho thấy một nhóm phá hoại đã dùng Ba Lan làm căn cứ để tiến hành phá hoại đường ống Nord Stream.

Điện Kremlin hôm 14.6 nói những chi tiết do các báo phương Tây công bố có thể là cố ý dẫn dắt dư luận nhằm che giấu "kẻ chủ mưu thật sự của hành động khủng bố".

Hồi tháng 2.2023, nhà báo điều tra Mỹ Seymour Hersh, người từng phanh phui vụ thảm sát Mỹ Lai, cho rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden đã ra lệnh cho CIA đánh bom Nord Stream với sự trợ giúp của hải quân Na Uy. Trích dẫn các nguồn tin tình báo Mỹ, ông Hersh tuyên bố rằng chất nổ đã được đặt lên đường ống trong cuộc tập trận quân sự của NATO ở biển Baltic vào tháng 6.2022 và được kích nổ từ xa 3 tháng sau đó. Ông Hersh cho biết sau đó, câu chuyện về du thuyền cho thuê đã được CIA và đối tác Đức BND lan truyền trên truyền thông của Mỹ và Đức.

Washington và Kyiv đều phủ nhận liên quan đến hoạt động phá hoại.