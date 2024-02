Báo Mỹ gợi ý 5 quán ăn đường phố Hà Nội xứng đáng có mặt trong Michelin

Khi Cẩm nang Michelin (Michelin Guide) về Hà Nội và TP.HCM ra mắt vào giữa năm ngoái, chúng đã thực sự gây xôn xao dư luận. Nhiều tranh cãi nổ ra, bởi mỗi người một ý, cho rằng quán này ngon hơn quán kia, món này xứng đáng có trong danh sách hơn món nọ…



Tuy nhiên, khi Joshua Zukas hỏi người dân địa phương về các gợi ý ẩm thực đường phố Michelin ở Hà Nội trong hồ sơ, lời nói của họ có chừng mực hơn.

Văn Công Tú, người dẫn các tour ẩm thực đường phố cho hãng truyền thông như The Guardian, The New York Times và CNN kể từ năm 2008, cho biết: Danh sách này khá dễ đoán, bao gồm những quán đã có mức độ nổi tiếng ở Hà Nội.

"Michelin đã không sai khi họ chọn những địa điểm đã tồn tại qua nhiều thế hệ", Trương Quang Dũng, một đầu bếp nói thêm. "Thực ra, một số món ăn đường phố thú vị nhất ở Hà Nội không có trong cẩm nang", khẳng định trong bài viết trên báo Mỹ Business Insider.

Quán bún cá bên cạnh ngôi miếu ở ngõ Trung Yên Joshua Zukas

Khi lựa chọn, các thanh tra viên Michelin Guide xem xét năm tiêu chí: chất lượng nguyên liệu, sự tinh thông về hương vị, sự hài hòa giữa các hương vị, cá tính của đầu bếp và tính nhất quán. Có thể hiểu được, trọng tâm là về thực phẩm.

Là người có hơn 10 năm ở Việt Nam, Zukas cố gắng giới thiệu những địa điểm mang lại trải nghiệm ăn uống độc đáo - không chỉ là đồ ăn ngon. Anh không chỉ tính đến đồ ăn mà còn xem xét bầu không khí, bối cảnh, địa điểm, câu chuyện đằng sau cơ sở và tính độc đáo của trải nghiệm. Với ý nghĩ đó, đây là những địa điểm ẩm thực đường phố hàng đầu của Zukas ở Hà Nội.

1.Bún cá trong ngõ cạnh ngôi miếu

Ẩn mình trong con hẻm, bún cá Sâm Cây Si (ngõ Trung Yên) chuyên về bún cá - một món ăn thậm chí còn không được nhắc đến trong Sách hướng dẫn Michelin - trong hơn 20 năm. Bún cá là món bún với cá chiên giòn, thì là, hành lá và các loại rau xanh khác. Gọi món ở đây kèm theo nem cá, một loại chả cá chiên.

Nước dùng đậm đà, chả cá giòn và con hẻm sôi động là đủ lý do để bạn ăn ở đây, nhưng điểm thu hút lớn hơn có lẽ là khung cảnh. Bên cạnh bún cá Sâm Cây Si là miếu thờ nữ thần Bà Đông Cuông, người dân trong xóm tin rằng bà sinh sống ở cây bên cạnh. Gia đình điều hành bếp ăn đường phố sống phía sau ngôi miếu và tin rằng nếu họ tiếp tục bảo trì, nữ thần sẽ phù hộ cho công việc kinh doanh của họ.

2.Bát phở trong phòng ngủ của một gia đình

Đi qua một con hẻm giữa hai cửa hàng lưu niệm, leo lên cầu thang và ngồi xổm trên những chiếc ghế nhựa nhỏ trước khi thưởng thức tô phở Bưng Hàng Trống. Giống như tất cả các món phở cổ điển của Hà Nội, nước dùng trong nhưng được đun sôi hầu như cả ngày để tạo độ đậm đà. Vào một ngày đẹp trời, nước dùng sẽ được nêm gia vị hoàn hảo, nhưng có thêm tỏi ngâm và tương ớt để tăng thêm chút hấp dẫn.

Quán ăn này đã tồn tại hơn hai thập kỷ trên đường phố, nhưng gia đình đã chuyển cơ sở kinh doanh về nhà của họ trong một trong những chiến dịch dọn dẹp quán ăn vỉa hè. Phòng ăn vừa là phòng ngủ, phòng khách của gia đình vừa là không gian để bàn thờ gia đình được trang hoàng lộng lẫy, mang đến một cái nhìn hiếm hoi về cuộc sống ở khu phố cổ.

3.Phở trộn gần hai con phố bậc nhất Hà Nội

Nhiều du khách rời Việt Nam nghĩ rằng phở là phở, trong khi thực ra từ này ám chỉ một loạt các món ăn. Một là phở trộn, một tô phỏ không có nước dùng với thịt, đậu phộng, rau xanh và nước mắm ngọt. Hãy thưởng thức món phở gà trộn, món không có trong Cẩm nang Michelin, tại Phở Hạnh.

Phở Hạnh nằm gần góc hai con phố cổ nhất Hà Nội: Thuốc Bắc và Lãn Ông. Đây là hai con phố hiếm hoi ở khu phố cổ Hà Nội vẫn bán các loại sản phẩm mà đường phố ban đầu được đặt tên theo. Khi bạn ăn phở, mùi hương của dược liệu và gia vị sẽ tràn ngập cả không gian.

4.Bánh cuốn nóng thịt bằm

Khu phố cổ là tâm điểm của ẩm thực đường phố ở Hà Nội, nhưng điều đó không ngăn cản được sự khám phá táo bạo hơn. Phía bắc phố cổ, bánh cuốn nóng Hồ Tây (Yên Phụ, Tây Hồ) phục vụ bánh cuốn, bánh tráng ướt hấp với thịt heo bằm, hành phi và nấm. Ngoài ra, bạn có thể gọi món trứng cuộn trong bánh tráng ướt và một ít chả…

Một phần thú vị của việc ăn bánh cuốn là được xem đầu bếp đổ bột gạo vào nồi hấp vải lớn rồi cuộn bánh thành từng gói tinh tế. Nơi này không chỉ ngon mà ở đây bạn còn có thể ngồi cùng bàn với những người phụ nữ đã làm bánh cuốn được 40 năm.

Sau bữa sáng, băng qua đường đến Duy Trí, một quán cà phê truyền thống trong một ngôi nhà ống đã tồn tại gần một thế kỷ.

5.Miến ngan gần đường ray

Một món ăn khác bị Cẩm nang Michelin bỏ qua, đó là miến ngan, thường được phục vụ với nước dùng đậm đà, cay nồng. Nếu món nước không hấp dẫn, hãy gọi miến ngan trộn và nước dùng sẽ được phục vụ riêng.

Sức hấp dẫn của miến ngan Nhà hàng Thanh (Trần Phú, Hoàn Kiếm) còn nằm ở vị trí gần đường ray xe lửa. Nếu người bảo vệ chặn lối vào phố đường tàu Hà Nội nổi tiếng, thay vào đó hãy dừng lại ở đây để ăn tối. Bạn vẫn có thể nhìn thấy Hà Nội như đang dừng lại khi đoàn tàu chạy ầm ầm lúc 7 giờ tối, 7 giờ 45 phút và 8 giờ 30 tối hằng ngày.