Báo Mỹ: Nga tận dụng bom lượn để phá hủy boong-ke Ukraine

Bài báo dẫn lời những người lính tiền tuyến Ukraine nói rằng Nga đã bắt đầu dùng bom lượn để tăng sức mạnh phá hủy kể từ mùa xuân 2023. Nhưng người lính này cho biết loại vũ khí này chứa tới nửa tấn thuốc nổ, có khả năng phá hủy các hầm ngầm của Ukraine.

Chưa rõ loại bom cụ thể mà binh sĩ Ukraine đề cập, tuy nhiên trong những tuần gần đây, Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo về việc triển khai bom tiêu chuẩn FAB-500 có gắn thêm mô-đun lượn có điều chỉnh để chống lại hệ thống phòng thủ của Ukraine. Các chuyên gia quân sự Nga và truyền thông phương Tây ước tính tầm tấn công của loại bom cải tiến này vào khoảng 40 km.

Một người lính Ukraine đã so sánh các cuộc tấn công bằng bom lượn với "cổng địa ngục". Ông mô tả với báo The New York Times rằng: "Nga sẽ ném mỗi lần cặp bom; 8 quả trong một giờ… Nghe giống như một chiếc máy bay phản lực lao thẳng vào mình vậy".

Trong cuộc phỏng vấn với Daily Telegraph hồi tháng 5, phát ngôn viên lực lượng không quân Ukraine Yury Ignat thừa nhận bom lượn gây ra "mối đe dọa rất nghiêm trọng". Ông mô tả loại vũ khí này là một lựa chọn rẻ hơn so với các loại tên lửa. Ông nói: "Đôi khi chúng tôi có thể đánh chặn [tên lửa] S-300, nhưng những quả bom này là một vấn đề khó khăn".

Bom được quân đội Nga sử dụng RIA RUSSIA

Bài báo dẫn lời các quân nhân Ukraine nói rằng việc ở gần tiền tuyến "chưa bao giờ nguy hiểm đến thế". Họ lưu ý rằng các lực lượng của Moscow hiện cũng đang sử dụng rộng rãi máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) để truy lùng mục tiêu hoặc phối hợp tấn công bằng pháo binh. Tờ báo cho biết điều này đã cản trở đáng kể khả năng cơ động của quân đội Ukraine, buộc binh sĩ phải di chuyển chủ yếu bằng cách đi bộ hoặc ẩn náu trong các nơi trú ẩn.

Binh lính Ukraine cũng nhận xét rằng dù họ là những người đầu tiên áp dụng chiến thuật tác chiến bằng máy bay không người lái, nhưng Nga đã nhanh chóng bắt kịp. Một quân nhân cho rằng "sự quan tâm đến máy bay không người lái ở Nga đã lên đến cấp nhà nước", trong khi binh sĩ Ukraine phải tự kêu gọi tài trợ.