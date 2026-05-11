Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Câu chuyện du lịch

Báo Mỹ nói lý do du khách hãy đến Hà Nội

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
11/05/2026 09:02 GMT+7

Bangkok nổi tiếng trên toàn thế giới, nhưng sức hấp dẫn của Hà Nội ngày càng được khẳng định và cạnh tranh giữa hai điểm đến này đang nóng hơn bao giờ hết.

Theo trang chuyên về du lịch của Mỹ TraveloffPath, Hà Nội từng được du khách Mỹ quan tâm đặc biệt khi cựu Tổng thống Barack Obama thưởng thức bữa tối cùng đầu bếp nổi danh Anthony Bourdain trong một quán ăn ở phố cổ.

Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng, Hà Nội không chỉ thu hút du khách ở ẩm thực mà còn có nhiều điều hấp dẫn khác. Đó là an toàn, văn hóa, lịch sử... Đó là phố đường tàu, con phố mang tính biểu tượng du lịch này là một trong những địa điểm độc đáo nhất ở châu Á, và có lẽ trên toàn thế giới.

Khi đang lặng lẽ nhâm nhi ly cà phê Việt Nam ngon tuyệt nhưng ít được biết đến tại một quán cà phê vỉa hè, đột nhiên bạn nghe tiếng còi và cảm thấy mặt đất rung chuyển, tiếp theo là mọi du khách đều vội vàng lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Một đoàn tàu lao qua hành lang hẹp chỉ cách bàn bạn vài mm, khiến những chiếc cốc rung lên bần bật và tim đập thình thịch trước khi biến mất như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Báo Mỹ nói lý do du khách hãy đến Hà Nội - Ảnh 1.

Phố đường tàu Hà Nội nổi tiếng

ẢNH: QUỲNH VÂN

Bên cạnh đó, Hà Nội là một trong những thành phố có chi phí thấp nhất châu Á. Tiền ở đây có thể chi tiêu dễ dàng đến mức khó tin. Chẳng hạn, khách sạn/đêm: 80 - 150 USD; bữa tối cho hai người: 30 - 60 USD; bia: 2 - 4 USD; cà phê: 2 - 4 USD… (tỉ giá 1 USD/26.308 đồng). Hãy nhớ rằng, đây là mức trung bình, có nghĩa là luôn có những lựa chọn tốt hơn nếu bạn chịu khó tìm kiếm.

Ví dụ, nếu đang tìm kiếm mức giá thấp nhất khoảng 80 USD cho một khách sạn tốt, thì tác giả bài báo đã tìm thấy khách sạn 5 sao vào tháng 5 chỉ với 70 USD/đêm.

Hoặc khi cơn đói ập đến, có vô vàn chọn lựa nhưng hãy đến nơi mà Anthony Bourdain và cựu Tổng thống Obama từng dùng bữa cùng nhau - nhà hàng Bún chả Hương Liên được Michelin công nhận, nhưng với mức giá không hề đắt đỏ như thường thấy ở các nhà hàng Michelin khác.

Ngoài ra là vấn đề an toàn. Hà Nội nói riêng hay Việt Nam nói chung luôn được du khách đề cao về tính an toàn hơn so với các điểm đến khác trong khu vực.

Việt Nam có vẻ xa xôi với du khách Mỹ, nhưng điều đó còn tùy thuộc vào nơi bạn xuất phát. Đối với những người sống ở bờ Tây, thực ra cũng không quá khó khăn. Tuy nhiên, không có chuyến bay thẳng đến Hà Nội, mặc dù có một chuyến đến TP.HCM. Vietnam Airlines khai thác đường bay duy nhất từ Mỹ, từ sân bay quốc tế San Francisco (SFO) đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (SGN) của TP.HCM vào các ngày thứ tư, thứ năm, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần.

Tin liên quan

Vì sao phố cổ Hà Nội là 'thủ đô ẩm thực' tuyệt nhất thế giới?

Vì sao phố cổ Hà Nội là 'thủ đô ẩm thực' tuyệt nhất thế giới?

Từ khoai lang bán rong bên đường đến thực đơn cao cấp, phố cổ Hà Nội đã định hình cách ăn uống của người Việt Nam trong nhiều thế kỷ.

Khám phá thêm chủ đề

du khách mỹ chi phí sinh hoạt ở hà nội bún chả Hương Liên cựu Tổng thống Obama
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận