Báo Mỹ nói lý do du khách hãy đến Hà Nội

Theo trang chuyên về du lịch của Mỹ TraveloffPath, Hà Nội từng được du khách Mỹ quan tâm đặc biệt khi cựu Tổng thống Barack Obama thưởng thức bữa tối cùng đầu bếp nổi danh Anthony Bourdain trong một quán ăn ở phố cổ.

Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng, Hà Nội không chỉ thu hút du khách ở ẩm thực mà còn có nhiều điều hấp dẫn khác. Đó là an toàn, văn hóa, lịch sử... Đó là phố đường tàu, con phố mang tính biểu tượng du lịch này là một trong những địa điểm độc đáo nhất ở châu Á, và có lẽ trên toàn thế giới.

Khi đang lặng lẽ nhâm nhi ly cà phê Việt Nam ngon tuyệt nhưng ít được biết đến tại một quán cà phê vỉa hè, đột nhiên bạn nghe tiếng còi và cảm thấy mặt đất rung chuyển, tiếp theo là mọi du khách đều vội vàng lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Một đoàn tàu lao qua hành lang hẹp chỉ cách bàn bạn vài mm, khiến những chiếc cốc rung lên bần bật và tim đập thình thịch trước khi biến mất như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Phố đường tàu Hà Nội nổi tiếng ẢNH: QUỲNH VÂN

Bên cạnh đó, Hà Nội là một trong những thành phố có chi phí thấp nhất châu Á. Tiền ở đây có thể chi tiêu dễ dàng đến mức khó tin. Chẳng hạn, khách sạn/đêm: 80 - 150 USD; bữa tối cho hai người: 30 - 60 USD; bia: 2 - 4 USD; cà phê: 2 - 4 USD… (tỉ giá 1 USD/26.308 đồng). Hãy nhớ rằng, đây là mức trung bình, có nghĩa là luôn có những lựa chọn tốt hơn nếu bạn chịu khó tìm kiếm.

Ví dụ, nếu đang tìm kiếm mức giá thấp nhất khoảng 80 USD cho một khách sạn tốt, thì tác giả bài báo đã tìm thấy khách sạn 5 sao vào tháng 5 chỉ với 70 USD/đêm.

Hoặc khi cơn đói ập đến, có vô vàn chọn lựa nhưng hãy đến nơi mà Anthony Bourdain và cựu Tổng thống Obama từng dùng bữa cùng nhau - nhà hàng Bún chả Hương Liên được Michelin công nhận, nhưng với mức giá không hề đắt đỏ như thường thấy ở các nhà hàng Michelin khác.

Ngoài ra là vấn đề an toàn. Hà Nội nói riêng hay Việt Nam nói chung luôn được du khách đề cao về tính an toàn hơn so với các điểm đến khác trong khu vực.

Việt Nam có vẻ xa xôi với du khách Mỹ, nhưng điều đó còn tùy thuộc vào nơi bạn xuất phát. Đối với những người sống ở bờ Tây, thực ra cũng không quá khó khăn. Tuy nhiên, không có chuyến bay thẳng đến Hà Nội, mặc dù có một chuyến đến TP.HCM. Vietnam Airlines khai thác đường bay duy nhất từ Mỹ, từ sân bay quốc tế San Francisco (SFO) đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (SGN) của TP.HCM vào các ngày thứ tư, thứ năm, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần.