'Bão ngầm': Đại tá Trần Trọng Hà hi sinh trong ‘trận chiến cuối cùng’?

Xem tập phim Bão ngầm tối qua, có thể thấy những người lính trinh sát của phòng C04 công an tỉnh Hưng Hòa đang bước vào "trận chiến cuối cùng” với cả một “tập đoàn” buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Mọi phương án, hành động dù đã được lên kế hoạch rất chắc chắn nhưng ai cũng hiểu đây là một “chiến trường” và người trinh sát sẽ phải đối mặt với hiểm nguy, có thể hi sinh cả tính mạng, máu và nước mắt để có thể giành thắng lợi.

Bão ngầm tập 62 xoáy vào những cảnh trọng tâm về đại tá Trần Trọng Hà. Người được thiếu tướng Hoạch tin tưởng, giao nhiệm vụ chỉ huy trực tiếp chuyên án này. Cảnh đại tá Hà dặn dò con, ôm chia tay vợ và hứa sẽ trở về kịp mừng sinh nhật con trai và món quà sẽ là hai bộ đồ cảnh phục công an theo đúng như mong muốn của con. Xem cảnh này khán giả sẽ cảm nhận về một mất mát nào đó… Có lẽ lời hứa sẽ dang dở. Niềm hi vọng sẽ là tuyệt vọng, đau đớn với người ở lại nhưng chắc chắn phía sau đó sẽ là niềm tự hào của một người lính, một chiến sĩ công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của đại tá Trần Trọng Hà.





Trong tập phim Bão ngầm tối qua, thiếu tướng Hoạch đã bắt tay người đồng đội thân thương của mình như thay lời từ biệt với một niềm tin chiến thắng: “Sau vụ này tôi sẽ đích danh viết đề xuất tặng danh hiệu anh hùng cho thầy trò anh”. Còn đại tá Trần Trọng Hà thì chỉ nói ngắn gọn: “Chỉ mong thông đồng bén giọt”. Có lẽ một người lính như ông Hà, sự hi sinh vốn là hiển nhiên và đó là nhiệm vụ cao cả.

Rất nhiều khán giả khi xem trailer phim Bão ngầm đã xót xa, khắc khoải trước sự đau đớn của thiếu tướng Hoạch khi chứng kiến đồng đội của mình ngã xuống. Đạo diễn phim cũng đã úp mở rằng đó là một người rất quan trọng trong ban chuyên án… Và lúc này nhiều khán giả có thể đoán được ai sẽ là người ngã xuống trong “trận chiến cuối cùng”.

Những giọt nước mắt, sự tiếc thương của đồng đội dành cho đại tá Trần Trọng Hà vẫn còn đó. Niềm mong mỏi một sự trở về “nguyên vẹn cho em là được” của vợ thiếu tá Trần Trọng Hà có thể không thành hiện thực. Và đó cũng chính là một trong những cơn “bão ngầm” mà người chiến sĩ công an nhân dân, gia đình của họ phải vượt qua, đối mặt.