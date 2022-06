‘Bão ngầm’ tập 71: Anh em họ Quách tự sát, ai cứu Hạ Lam?

Bão ngầm tập 70 tiếp tục những diễn biến hấp dẫn khi Lâm cùng Long đã đến khách sạn gặp thượng tá Tuất để nhắn lại lời của ông Nhẫn, phó giám đốc công an tỉnh Hưng Hòa rằng Tuất mau bỏ trốn cho kịp… Đúng lúc ấy thì lực lượng trinh sát cũng xông vào. Ông Tuất tưởng Lâm bán đứng mình nên đã nổ súng bắn Lâm trọng thương. Long ngay lập tức đấu súng với ông Tuất và hắn phải đầu hàng. Trước đó Long đã báo cáo riêng với thiếu tướng Hoạch về những sai phạm của ông Tuất và Lâm nên lần này tất nhiên Long cũng âm thầm đến để bắt cấp trên của mình theo lệnh của giám đốc công an tỉnh.

Ở một diễn biến khác thì thiếu tướng Hoạch đang đi cùng ông Nhẫn thì nghe điện thoại báo về đã bắt được Tuất và Lâm bị thương. Thiếu tướng Hoạch đã ra lệnh điều tra xem ai là người sai Lâm đến gặp lão Tuất. Ông Nhẫn nghe vậy tái mặt, tăng xông và nhập viện cấp cứu. Có vẻ như thiếu tướng Hoạch đã nắm hết những sai phạm mà cấp dưới của mình đang làm và đây chỉ là chiêu để ông Nhẫn tự thú tội của mình mà thôi.

Bão ngầm tập 70 còn có những tình tiết cảm động về lễ truy điệu đại tá Trần Trọng Hà. Trong tang lễ, thiếu tướng Hoạch đã thay ông Hà trao món quà sinh nhật là hai bộ cảnh phục công an cho con trai của đại tá Trần Trọng Hà với lời nhắn gửi đầy ý nghĩa.





Trong một vài cảnh khác thì Quách Đại Đức cùng vợ, Hùng và Hạ Lam, một số đàn em đang chạy trốn lên biên giới để qua tam giác vàng. Bọn họ đã ngụy trang trên một xe đám cưới, qua mặt được lực lượng công an giao thông nhưng lực lượng công an tỉnh Hưng Hòa do thiếu tướng Hoạch và cục trưởng C04 trực tiếp chỉ đạo đuổi bắt.

Bão ngầm tập 71 tối nay 6.6 lúc 21 giờ trên VTV1 tiếp tục những diễn biến căng thẳng khi Quách Đại Đức chỉ súng vào Hạ Lam: “Tao được như ngày hôm nay là vì không có một đứa nào có thể qua mặt tao, kể cả mày cũng không ngoại lệ, có phải không thiếu úy Vũ Hạ Lam”.

Trong một cảnh khác thì lực lượng trinh sát ập vào tóm gọn đám người của Quách Đại Đức. Thiếu tướng Hoạch dùng loa kêu gọi trùm ma túy ra hàng nhưng hắn và vợ vẫn ẩn nấp bên trong hang. Còn Hùng thì tóm lấy Hạ Lam, chỉa súng vào đầu cô trong trạng thái đau đớn, tuyệt vọng.

Bão ngầm tập 71: Anh em họ Quách tự sát, ai cứu Hạ Lam?