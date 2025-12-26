Bảo Ngọc: Được đề cử công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM là động lực thi Miss World

Thành Đoàn TP.HCM chính thức giới thiệu 12 ứng viên đề cử cho danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2025, nhằm tôn vinh các tấm gương có nhiều thành tích, đóng góp nổi bật vào sự phát triển chung của thành phố. Hoa hậu Bảo Ngọc vào danh sách đề cử ở nhóm văn nghệ sĩ tiêu biểu.

Đối với Lê Nguyễn Bảo Ngọc, được vào danh sách đề cử là một niềm vinh dự, cột mốc đáng nhớ trong hành trình làm nghệ thuật của cô. Đặc biệt, đây cũng trở thành động lực cho cô trước khi lên đường tham gia Hoa hậu Thế giới 2026.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc sinh năm 2001 tại Cần Thơ, cô giành ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Cùng năm, cô trở thành người đẹp Việt đầu tiên chiến thắng Hoa hậu Liên lục địa. Không chỉ sở hữu thành tích học tập đáng kể, Bảo Ngọc còn tích cực tham gia hoạt động xã hội. Cô là người sáng lập dự án phi lợi nhuận Gen Zero - Thanh niên vì Phát triển bền vững. Dự án này ra đời nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy giới trẻ Việt Nam hành động vì môi trường, chống lại biến đổi khí hậu, thông qua việc kết nối với 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc.