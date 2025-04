Báo Nhân Dân hợp tác cùng FPT Long Châu, hướng đến sức khỏe cộng đồng

Tham dự và chủ trì sự kiện có ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Đại tá Ngô Như Cường, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an; ông Hoàng Trung Kiên - Tổng giám đốc FPT Retail; ông Ngô Quốc Bảo - Giám đốc Cấp cao Truyền thông và Trải nghiệm khách hàng FPT Retail, cùng đại diện lãnh đạo và cán bộ của hai đơn vị.

Theo đó, Báo Nhân Dân và FPT Long Châu sẽ hợp tác chặt chẽ, toàn diện, tăng cường trao đổi thông tin, kết nối hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ giải pháp truyền thông, phát triển thương hiệu. Đồng thời, hai đơn vị sẽ đồng hành xây dựng cơ sở dữ liệu và thiết lập kênh thông tin định kỳ để tăng sự nhận diện, tạo sự cộng hưởng nhằm chia sẻ thông tin chuyên sâu về y tế góp phần nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe, giúp lan tỏa giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Sự kết hợp giữa hệ sinh thái của Báo Nhân Dân và nền tảng công nghệ, y tế của FPT Long Châu hứa hẹn sẽ mang đến những kiến thức hữu ích cùng trải nghiệm tiện lợi và an toàn cho người dân.

Đại diện Báo Nhân Dân và FPT Long Châu tại sự kiện hợp tác

Phát biểu tại buổi ký kết, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, Báo Nhân Dân hiện đứng trong top 20 cơ quan báo chí Trung ương chuyển đổi số đạt mức xuất sắc.

Bên cạnh giữ vững cách thức làm báo theo đúng định hướng, Báo Nhân Dân đã ứng dụng nhiều phương pháp làm báo hiện đại để đáp ứng yêu cầu toàn dân tiếp cận Báo Nhân Dân, trong đó đặc biệt chú trọng vào thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước.

Trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ, sự hợp tác giữa Báo Nhân Dân và các đối tác uy tín trong lĩnh vực quản lý nhà nước, lĩnh vực truyền thông và công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc truyền thông chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như mở rộng độ lan tỏa, kết nối để góp phần tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Ông Hoàng Trung Kiên, Tổng giámám đốc FPT Retail cho biết, Báo Nhân Dân và FPT Long Châu sẽ hợp tác chặt chẽ, toàn diện, tăng cường trao đổi thông tin, kết nối hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ giải pháp truyền thông, phát triển thương hiệu.

Ông Hoàng Trung Kiên, Tổng giám đốc FPT Retail phát biểu

"Với hệ sinh thái truyền thông uy tín và đa dạng của Báo Nhân Dân - Cơ quan ngôn luận của Đảng, sự hợp tác giữa hai bên kỳ vọng sẽ tạo nên mạng lưới truyền thông hiệu quả, lan tỏa thông tin chính thống mang những giá trị tích cực đến cộng đồng. FPT Long Châu tin rằng, với sự đồng hành Báo Nhân Dân, chúng tôi sẽ ngày càng vững vàng trên hành trình mang đến những giá trị thiết thực cho xã hội và chung tay nâng cao tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam", ông Hoàng Trung Kiên nhấn mạnh.

Báo Nhân Dân và FPT Long Châu sẽ đồng hành trong công tác truyền thông y tế vì sức khỏe cộng đồng

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Báo Nhân Dân đã ký kết hợp tác với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an. Qua đó, Báo Nhân Dân phối hợp với Cục C06 đã đánh giá mở rộng việc phối hợp, tuyên truyền về các tiện ích triển khai trên VNeID, Đề án 06, Nghị quyết số 57/NQ-TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Trước đó, ngày 13.12.2024, FPT Long Châu và Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân (Trung tâm RAR) thuộc Cục C06 - Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố triển khai dịch vụ xác thực điện tử của nhà thuốc FPT Long Châu qua VNeID. Với sự hợp tác này, người dân có thêm dịch vụ mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID. Từ ngày 1.1.2025, người dân đã có thể mua thuốc trực tuyến từ nhà thuốc Long Châu trên ứng dụng VNeID. Giải pháp này không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn đảm bảo tính minh bạch, an toàn và bảo mật thông tin nhờ hệ thống công nghệ đáp ứng các tiêu chuẩn hiện đại, tạo ra sự tiện lợi và an tâm cho khách hàng.

FPT Long Châu là thành viên Tập đoàn FPT. Với mục tiêu đưa đến các dịch vụ thiết thực phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe cộng đồng, với mạng lưới hơn 2.050 nhà thuốc và 150 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc, FPT Long Châu luôn đề cao sứ mệnh và trách nhiệm của mình trong việc giúp người dân có cơ hội tiếp cận sản phẩm chất lượng, chính hãng với giá tốt và dịch vụ tối ưu.

Đến thời điểm hiện tại, FPT Long Châu đã có mặt ở 63 tỉnh thành và các quận huyện toàn quốc, đáp ứng tính tiện lợi cho khách hàng. Người dân dù ở bất cứ đâu đều có cơ hội tiếp cận thuốc và dịch vụ phòng bệnh, chăm sóc y tế tiên tiến ở gần nhà nhất, thuận tiện nhất.