Kinh tế Chính sách - Phát triển

Bao nhiêu chuyến bay nội địa bị delay vì Airbus lỗi phần mềm?

Hà Mai
Hà Mai
29/11/2025 13:48 GMT+7

Với số lượng máy bay bị ảnh hưởng lớn, các hãng bay của Việt Nam đã dự kiến thay đổi lịch bay để hoàn thiện công tác nâng cấp phần mềm của Airbus.

Như Thanh Niên đã đưa tin, nhà sản xuất máy bay Airbus vừa có thông báo khẩn gửi tới các hãng bay yêu cầu cập nhật đồng thời cả phần mềm và phần cứng đối với khoảng 6.000 máy bay A319/A320/A321 đang khai thác trên khắp thế giới.

Bao nhiêu chuyến bay nội địa bị delay vì Airbus lỗi phần mềm?- Ảnh 1.

Qua báo cáo nhanh của các hãng hàng không tại thời điểm 5 giờ 30 sáng 29.11, có 81/169 tàu bay A320, A321 bị ảnh hưởng. Do vậy, trong những ngày tới, một số chuyến bay của các hãng có thể bị ảnh hưởng bởi việc triển khai thực hiện chỉ lệnh này.

Cụ thể, dự kiến trong ngày mai (30.11), Vietnam Airlines sẽ có 3 chuyến bay phải đổi giờ khởi hành trễ 30 phút, 7 chuyến trễ 1 giờ và 2 chuyến bay delay 2 giờ. Vietjet dự kiến sẽ có 5 chuyến bay delay từ 30 - 60 phút, 4 chuyến bay delay hơn 1 giờ.

Trong khi đó, tất cả các máy bay A320/A321 hiện Bamboo Airways đang khai thác không nằm trong số các máy bay bị ảnh hưởng. Do đó, các chuyến bay của hãng vẫn diễn ra bình thường theo kế hoạch.

Trước đó, Vietnam Airlines phát đi thông báo cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ Airbus, hãng đã khẩn trương kiểm tra và triển khai kế hoạch cập nhật tại các cơ sở kỹ thuật ở Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất ngay từ đêm 28 - rạng sáng 29.11. Hãng hiện có đầy đủ công cụ, hướng dẫn và phần mềm cập nhật do Airbus cung cấp. Thời gian thực hiện dự kiến trung bình khoảng một giờ cho mỗi tàu bay.

Vietnam Airlines khẳng định sẽ hoàn thành toàn bộ việc cập nhật trước thời hạn nêu trên và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu an toàn của Cục Hàng không Việt Nam và Airbus. Hoạt động khai thác của Vietnam Airlines Group trong ngày 29.11 và từ ngày 30.11 diễn ra bình thường, không bị ảnh hưởng.

Trong cuộc họp khẩn với các doanh nghiệp hàng không đêm qua, Cục Hàng không yêu cầu các hãng chủ động rà soát kế hoạch khai thác và tổ chức thực hiện ngay, tuân thủ đầy đủ các nội dung của EAD 2025-0268-E.

Trên cơ sở tiến độ thực hiện EAD, rà soát kế hoạch khai thác, điều chỉnh lịch bay phù hợp, hạn chế tối đa tác động đến hành khách. Ngoài ra, thông báo kịp thời cho hành khách về việc thay đổi lịch bay trên tất cả các kênh thông tin, chăm sóc khách hàng; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách trong việc thay đổi hành trình do việc hủy chuyến, thay đổi giờ bay (không thu phí đổi chuyến, hoàn vé, bố trí chuyến bay gần nhất).

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm trách nhiệm và nghĩa vụ của người vận chuyển trong trường hợp chuyến bay bị chậm, bị hủy; phối hợp, hỗ trợ, chia sẻ nguồn lực để đảm bảo chất lượng, tiến độ thực hiện EAD.


Khám phá thêm chủ đề

Airbus lỗi phần mềm Chuyến bay nội địa hàng không Việt Nam doanh nghiệp hàng không
