Bao nhiêu du học sinh Việt Nam đang học tại Nhật Bản?

Sinh viên Trường ĐH Quốc gia Kyushu, Fukuoka, Nhật Bản THÚY HẰNG

Con số du học sinh Việt Nam học tại Nhật Bản được đưa ra trong bài trình bày của tiến sĩ Nobuko Kayashima, cố vấn nghiên cứu cấp cao, Viện Nghiên cứu JICA Ogata Sadako Vì hòa bình và phát triển tại Hà Nội ngày 4.8. Ông Kayashima có bài phát biểu trong lễ tiễn 39 học viên JDS khóa 23 lên đường sang Nhật Bản theo học các chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ.

Tiến sĩ Kayashima cho biết, có 231.146 học sinh quốc tế học tại Nhật Bản năm 2022 (theo nguồn JASSO). Trong đó, 21% đang học tại trường dạy tiếng Nhật; 22% là các trường đào tạo chuyên gia; 32% là CĐ, dạy nghề, chưa tốt nghiệp ĐH và 23% là sinh viên đã tốt nghiệp ĐH.

Cũng theo tiến sĩ Kayashima, năm 2022, trong tổng số sinh viên quốc tế đang học tại Nhật, chiếm tỷ lệ đông nhất là du học sinh Trung Quốc với 45% (hơn 104.000 người), tỷ lệ du học sinh Việt Nam chiếm thứ 2 với 16% (gần 37.000 người).

Kế tới là du học sinh đến từ Nepal với 10%; Hàn Quốc 6%, tiếp theo sau là du học sinh Indonesia, Đài Loan, Srilanka, Myanmar (đều 2%); Bangladesh, Thái Lan (đều 1%)…

Trong phần trình bày của mình, tiến sĩ Nobuko Kayashima cũng chia sẻ về tác động của du học và kinh nghiệm du học tại Nhật Bản, nhằm cung cấp cho học viên JDS cũng như các cơ quan hữu quan Việt Nam những thông tin tham khảo được rút ra từ nghiên cứu được JICA thực hiện trong thời gian vừa qua tại các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Nghiên cứu được thực hiện tại 10 ĐH mục tiêu tại 4 quốc gia ở ASEAN là Campuchia, Indonesia, Malaysia, Việt Nam, thu thập ý kiến từ 3.288 giảng viên; trong đó 2.193 giảng viên đào tạo ở nước ngoài chiếm 67% và 1.015 giảng viên được đào tạo trong nước.

Các học viên JDS khóa 23 chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu, khách mời tại buổi lễ BAN TỔ CHỨC CUNG CẤP

Tại Việt Nam, nhà nghiên cứu chọn ĐH Quốc gia Hà Nội (VNU) và ĐH Bách khoa Hà Nội (HUST) để thực hiện các khảo sát. Nghiên cứu cho thấy tại Việt Nam, ở cả bậc thạc sĩ, tiến sĩ thì số học viên, nghiên cứu sinh học tập trong nước và học ở nước ngoài đều tăng theo các năm. Những quốc gia được học viên Việt Nam lựa chọn học nhiều nhất ở bậc thạc sĩ là Nhật Bản, kế tới là Úc, Anh; ở bậc tiến sĩ, quốc gia nghiên cứu sinh đã và đang học nhiều nhất là Nhật Bản, tiếp theo là Pháp.

Trong những lý do chọn học tập ở nước ngoài của du học sinh Việt Nam thì lý do lớn nhất là kỷ luật, trình độ cao trong đào tạo; kế tới là học bổng hợp lệ và lý do thứ 3 là giá trị của bằng cấp. Một số lý do nhỏ khác là sự giới thiệu từ trường ĐH; sự mong muốn kỳ vọng vào trải nghiệm ở nước ngoài; muốn phát triển thêm một ngoại ngữ khác và các lý do khác…

Ngày 4.8, văn phòng cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam phối hợp với Bộ GD-ĐT tổ chức lễ tiễn 39 học viên JDS khóa 23 lên đường sang Nhật Bản theo học các chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ. JDS là chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản. Chương trình cấp học bổng toàn phần cho cán bộ trẻ có năng lực của các nước đang phát triển theo học các khóa đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ tại các trường ĐH hàng đầu Nhật Bản. Trong buổi lễ, đại diện Viện Nghiên cứu JICA Ông Kubo Yoshitomo, Phó trưởng đại diện JICA tại Việt Nam, nhận định đây là một sự kiện ý nghĩa trong bối cảnh kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản và khẳng định việc hợp tác phát triển nguồn nhân lực sẽ tiếp tục được JICA ưu tiên trong chính sách hợp tác với Việt Nam.