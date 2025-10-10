'Bao phủ' tổ chức Đoàn ở khu công nghiệp, khu dân cư

Ngày 10.10, T.Ư Đoàn đã tổ chức Hội nghị Ban thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 12, khóa XII. Chủ trì hội nghị có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Hội nghị đã bàn nhiều nội dung quan trọng như: dự thảo Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2026; dự thảo Bộ Tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh năm 2026; Kế hoạch kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2026)...

Triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư với sáu trọng tâm công tác

Kết luận hội nghị, anh Bùi Quang Huy đã nhấn mạnh yêu cầu cụ thể hóa những định hướng lớn của Tổng Bí thư Tô Lâm vào chương trình công tác, bộ tiêu chí và các văn kiện của Đoàn.

Trong 6 nội dung trọng điểm, cần tập trung hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, nâng cao kỹ năng số, phát triển hoạt động tình nguyện cộng đồng cùng những mảng công tác then chốt khác.

Anh Bùi Quang Huy, chị Nguyễn Phạm Duy Trang và anh Nguyễn Minh Triết chủ trì hội nghị ẢNH: XUÂN TÙNG

Đặc biệt, anh Bùi Quang Huy yêu cầu trong 6 tháng tới tất cả các tỉnh, thành đoàn phải chấm dứt tình trạng không có tổ chức Đoàn, Hội tại khu công nghiệp và địa bàn dân cư.

Mỗi khu công nghiệp phải có tổ chức Đoàn, Hội mạnh; mỗi trường học phải có một dự án phục vụ cộng đồng với sản phẩm cụ thể, đo lường được bằng hệ thống bản đồ điện tử. Đây là giải pháp để khắc phục hạn chế "hình tháp ngược" trong công tác tổ chức mà Tổng Bí thư đã lưu ý.

Anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh nguyên tắc "3 dễ - 3 rõ - 3 đo": dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn; đo đầu vào, đo đầu ra, đo tác động. Cùng với đó là phương châm "mỗi quý một kết quả lớn, mỗi năm hai đột phá", coi đây là chỉ tiêu cụ thể để các cấp bộ Đoàn phấn đấu.

Hội nghị tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến ẢNH: ĐĂNG HẢI

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khẳng định việc mở rộng tổ chức Đoàn, Hội tại cơ sở là then chốt để củng cố lực lượng. Bên cạnh đó, anh yêu cầu chú trọng thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong trong các trường tiểu học tư thục, tăng cường sức lan tỏa của Đoàn trong nhà trường và cộng đồng.

Anh cũng lưu ý các đơn vị cần linh hoạt, sáng tạo trong bối cảnh sắp xếp bộ máy theo mô hình chính quyền hai cấp. Dù gặp khó khăn do chưa có tiền lệ, nhưng các cấp bộ Đoàn cần chủ động tháo gỡ, quyết liệt thực hiện, đúng tinh thần "bộ máy phải gọn thì mới bay được".

Phát huy tinh thần xung kích,hỗ trợ khắc phục bão lũ

Nói đến tình hình thiên tai vừa qua, anh Bùi Quang Huy biểu dương tinh thần tình nguyện, sẻ chia của đoàn viên, thanh niên cả nước trong công tác cứu trợ, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão lụt. Từ việc lo hậu cần, thu hoạch mùa màng, dọn dẹp vệ sinh đến trực tiếp đắp đê, nhiều tấm gương đã thể hiện rõ tinh thần xung kích, tương thân tương ái.

Anh kêu gọi các Tỉnh, Thành đoàn không bị ảnh hưởng bão lụt tiếp tục có chương trình hỗ trợ cụ thể về vật lực, nhân lực, phát huy phương châm "4 tại chỗ" và vai trò "lá lành đùm lá rách" của tuổi trẻ.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu kết luận hội nghị ẢNH: XUÂN TÙNG

Một trong những nhiệm vụ quan trọng được Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh là tổ chức thành công Đại hội Đoàn cấp cơ sở. Anh Huy đề nghị đại hội cần đúng điều lệ, gọn nhẹ, tiết kiệm. Đồng thời, công tác cán bộ cấp xã cần được đánh giá, điều chỉnh phù hợp với thực tiễn.

Theo anh Huy, từ nay đến cuối năm chỉ còn 10 tuần, đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của chương trình công tác năm 2025. Đây là giai đoạn nước rút để "về đích", tạo tiền đề cho những mục tiêu tiếp theo.

Đặc biệt, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh yếu tố quyết định thành công nằm ở tinh thần, tư tưởng và thái độ đối với công việc. "Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông", anh trích dẫn để nhắc nhở các cấp bộ Đoàn phải giữ vững quyết tâm, không lùi bước trước khó khăn, thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chương trình đã đề ra.