Bão Podul đổ bộ Đài Loan, hàng ngàn người phải sơ tán

Sóng lớn do tác động của bão Podul tại khu vực bờ biển huyện Đài Đông ở Đài Loan vào ngày 13.8

ẢNH: AFP

CNA đưa tin bão Podul đổ bộ vào thị trấn Thái Ma Lý (Đài Đông, Đài Loan) vào khoảng 13 giờ ngày 13.8 (giờ địa phương), kèm theo gió mạnh và mưa lớn khiến hàng trăm chuyến bay bị hủy và hàng ngàn người phải sơ tán.

Theo Cơ quan Dự báo thời tiết Đài Loan (CWA), bão Podul tiếp tục di chuyển theo hướng tây - tây bắc với tốc độ khoảng 29 km/giờ, cùng sức gió lên đến 155 km/giờ, giật 191 km/giờ.

Chuyên gia thời tiết Lưu Vũ Kỳ tại CWA cho biết bán kính bão đã bao trùm các khu vực Đài Đông, Hoa Liên, Nam Đầu và khu vực ở phía nam Vân Lâm. Ông cảnh báo rằng gió và mưa sẽ mạnh hơn tại Đài Đông, Hoa Liên, Cao Hùng và Bình Đông.

Đài Loan tổ chức sơ tán dân trước bão Podul

Dự báo ảnh hưởng của bão Podul tại Đài Loan sẽ mạnh nhất từ ngày 13.8 đến rạng sáng 14.8, với những cơn gió giật mạnh xuất hiện dọc toàn bộ vùng ven biển của hòn đảo.

Từ sáng 13.8, các khu vực Hoa Liên và Đài Đông ở miền đông Đài Loan, cùng bán đảo Hằng Xuân ở cực nam đảo, đã bắt đầu hứng chịu gió mạnh và mưa lớn hơn.

"Dự kiến có gió mạnh tàn phá do bão. Hãy tìm nơi trú ẩn ngay lập tức", theo Reuters dẫn nội dung tin nhắn cảnh báo được gửi tới người dùng điện thoại di động ở một số khu vực thuộc Đài Đông vào sáng sớm 13.8. Cảnh báo cho biết trong vài giờ tới sẽ có gió giật trên 150 km/giờ.

Chín khu vực, bao gồm hai đô thị lớn ở miền nam là Cao Hùng và Đài Nam, đã thông báo cho nghỉ làm và nghỉ học vào ngày 13.8. Tại Đài Bắc, nơi đặt thị trường tài chính của Đài Loan, gió mạnh từng đợt nhưng chưa gây ảnh hưởng.

Chính quyền Đài Loan cho biết hơn 5.500 người đã được sơ tán trước khi bão đến. Cơ quan giao thông cho biết toàn bộ 252 chuyến bay nội địa và 129 chuyến bay quốc tế vào ngày 13.8 đã bị hủy.

Hai hãng hàng không quốc tế chính của Đài Loan là China Airlines và EVA Air cho biết các chuyến bay bị hủy tập trung vào các tuyến rời khỏi Cao Hùng, trong khi một số chuyến bay từ sân bay Đào Viên cũng bị hủy.

Sau khi đổ bộ, cơn bão dự kiến sẽ quét qua bờ tây đông dân cư hơn nhiều của Đài Loan, trước khi tiến về tỉnh Phúc Kiến ở miền nam Trung Quốc đại lục vào cuối tuần này. Theo CWA, lượng mưa ở các khu vực núi phía nam Đài Loan trong vài ngày tới có thể lên tới 600 mm.