Bão số 1 (bão Maysak) giật cấp 11, hướng thẳng vào Vịnh Bắc bộ

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13 giờ ngày 3.7.2026, vùng gần tâm bão số 1 (Maysak) đạt cấp 8-9, giật cấp 11, di chuyển chậm theo hướng tây tây bắc.