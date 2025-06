Bão số 1: Công an Đà Nẵng ra công văn hỏa tốc

Ngày 12.6, Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã có công văn hỏa tốc gửi công an các đơn vị, địa phương yêu cầu toàn lực lượng khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng phó tình hình mưa lớn do bão số 1 gây ra trên địa bàn TP Đà Nẵng, theo phương châm "4 tại chỗ".

Các đơn vị như Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, CSGT, Cảnh sát trật tự cùng công an phường, xã, đồn Công an địa bàn được giao chủ động kế hoạch triển khai phương tiện, trang thiết bị cứu nạn, phối hợp kịp thời khi xảy ra sự cố cháy nổ, ngập sâu, sạt lở, lũ quét.

Các khu vực như âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, vịnh Mân Quang, tuyến đường đèo Hải Vân, bán đảo Sơn Trà, các xã miền núi thuộc H.Hòa Vang, cùng các khu dân cư ven sông, ven suối, có địa hình sườn dốc... được đưa vào danh sách giám sát chặt chẽ, là trọng điểm bố trí lực lượng thường trực ứng cứu.

Lực lượng công an cơ sở được chỉ đạo khẩn trương rà soát các nhà dân, cơ quan, trường học, bệnh viện, doanh trại… nằm ở khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi mưa bão, đặc biệt là vùng trũng thấp, bờ suối, ao hồ hoặc sườn đồi có nguy cơ sạt lở.

Một loạt địa bàn nguy cơ cao như khu dân cư đường Mẹ Suốt, Hoàng Văn Thái, Yên Thế (Q.Liên Chiểu); tuyến Nguyễn Nhàn và các khu vực kết nối thuộc Q.Cẩm Lệ; khu Bông Sen Vàng trên trục Trưng Nữ Vương (Q.Hải Châu); khu dân cư Khe Cạn (Q.Thanh Khê) hay các xã miền núi thuộc H.Hòa Vang đã được chỉ rõ để theo dõi sát tình hình và kịp thời tham mưu sơ tán người dân, tài sản đến nơi an toàn khi cần thiết.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời điểm mưa bão, Công an TP yêu cầu lực lượng CSGT, Công an phường, xã tổ chức điều tiết, hướng dẫn, phân luồng từ sớm tại các tuyến đường, nút giao thông có nguy cơ ngập sâu hoặc sạt lở. Đồng thời, kiên quyết cấm người và phương tiện lưu thông khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn.