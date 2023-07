Bão số 1: Dừng tham quan du lịch trên đảo Cát Bà từ 12 giờ hôm nay 17.7

Trước đó, để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và bão số 1 (Talim), Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự TP.Hải Phòng đã ban hành Công điện số 53, yêu cầu các Ban Quản lý dự án, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện quận, các ngành, cơ quan đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới và đường đi của bão số 1.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ hỗ trợ ngư dân đưa các phương tiện lên bờ, chằng buộc, phòng chống bão số 1 trong sáng nay (17.7) BPCC

KHẨN CẤP: Bão số 1 (bão Talim) tiếp tục tăng cấp, gió giật cấp 15

Theo đó, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới và bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Tổ chức kiểm tra, rà soát các khu nhà ở cũ yếu, khu vực trũng thấp, ven sông ven biển, khu nuôi trồng thuỷ sản, khu vực có nguy cơ sạt lở để có phương án xử lý, phương án di dời người và tài sản đảm bảo an toàn.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện triển khai phương án phòng chống bão, bảo vệ trọng điểm đê điều, công trình xung yếu và thực hiện cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Chủ đầu tư các dự án, công trình khẩn trương xây dựng hoàn thành các cống qua đê đang thi công và sẵn sàng phương án bảo vệ công trình; chủ động thực hiện công tác bảo đảm an toàn cho người, phương tiện trên các công trường xây dựng.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Thường trực phòng chống thiên tai Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố.

Hơn 115 phương tiện nhỏ của ngư dân hoạt động tại vùng biển Bạch Long Vĩ đã được đưa lên bờ an toàn BPCC

Từ 12 giờ ngày hôm nay (17.7) huyện này tạm dừng mọi hoạt động tham quan trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà và các bãi tắm trên địa bàn H.Cát Hải (TP.Hải Phòng).

Các doanh nghiệp, khu du lịch, nhà nghỉ, khách sạn được yêu cầu chủ động thực hiện các biện pháp cần thiết phòng, chống bão.

Đến 9 giờ sáng nay, hàng trăm tàu thuyền đánh cá của ngư dân hoạt động trên vùng biển Cát Bà, Cát Hải; các cơ sở bè nuôi trồng thủy sản, dịch vụ thủy sản, bè kinh doanh và nhân dân (ưu tiên người già, phụ nữ, trẻ em) trên các cơ sở nuôi trồng thủy sản đã và đang được di chuyển đến nơi tránh trú an toàn.

Từ 12 giờ trưa nay (17.7), UBND H.Cát Hải tạm dừng tất cả hoạt động tham quan trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà và các bãi tắm GIANG LINH

Theo lãnh đạo Đồn Biên phòng Cát Bà, hiện còn một số phương tiện có trọng tải lớn đang di chuyển trên vùng biển.

Để đối phó với cơn bão số 1 khi đổ bộ vào đất liền, UBND H.Cát Hải đã yêu cầu Công an huyện triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài sản của nhà nước và nhân dân; không để các đối tượng lợi dụng tình hình thời tiết để trộm cắp tài sản các khu vực dân cư, khu dự án, đình chùa, khu vực công cộng khác; hạn chế các phương tiện lưu thông (đặc biệt là các phương tiện thô sơ); tuyệt đối không để người và phương tiện dừng, đỗ trên cầu Tân Vũ.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng H.Cát Hải được giao chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các cơ quan liên quan tổ chức thông báo, hướng dẫn các đơn vị vận tải hành khách có phương án tạm dừng hoạt động. Tổ chức kiểm tra, rà soát công tác bảo đảm hậu cần, phương tiện tại chỗ, huy động các phương tiện của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tham gia phòng, chống lũ lụt nếu xảy ra.

Huyện đảo Bạch Long Vĩ hiện không mưa

Tại huyện đảo Bạch Long Vĩ, theo thông tin từ huyện này, đến 8 giờ sáng nay (17.7), khu vực biên giới biển Bạch Long Vĩ trời không mưa, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3.

Thực hiện công điện chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng, Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn huyện đảo đã kêu gọi 21 phương tiện với 105 lao động hoạt động trên biển đang trên đường quay về đất liền tránh trú bão; 19 phương tiện với 106 lao động đã vào âu cảng neo đậu, trong đó có 1 phương tiện của ngư dân Hải Phòng và 18 phương tiện của ngư dân đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước; 115 phương tiện nhỏ với 126 lao động đã được Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ cùng các lực lượng chức năng của huyện hỗ trợ cẩu kéo, đưa lên bờ, chằng buộc an toàn.

Riêng Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ đã bố trí 9 cán bộ chiến sĩ, 2 xuồng máy, đồng thời trưng dụng tàu cá ngư dân đang neo trong âu cảng sẵn sàng tham gia thường trực phòng chống cơn bão số 1 khi sự cố xảy ra.

Hiện, còn 4 phương tiện đang đánh bắt thủy sản ven đảo sẽ trở về âu cảng tránh trú trong sáng nay.