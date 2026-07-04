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Bão số 1 (Maysak) áp sát Quảng Ninh, gió mạnh giật cấp 11
Video Thời sự

Bão số 1 (Maysak) áp sát Quảng Ninh, gió mạnh giật cấp 11

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số

Bão số 1 (Maysak) giật cấp 11 đang tiến sát đất liền khu vực Quảng Ninh, nhiều nơi ghi nhận gió mạnh giật cấp 10.

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Bão số 1

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