Bão số 1 (Maysak) quần thảo Bạch Long Vĩ, gây mưa lớn diện rộng

Do ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 1 (Maysak), ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10, nhiều nơi vịnh Bắc Bộ mưa lớn.