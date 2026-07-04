Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bão số 1 (Maysak) quần thảo Bạch Long Vĩ, gây mưa lớn diện rộng
Video Thời sự

Bão số 1 (Maysak) quần thảo Bạch Long Vĩ, gây mưa lớn diện rộng

Hân Hân
Hân Hân
Do ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 1 (Maysak), ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10, nhiều nơi vịnh Bắc Bộ mưa lớn.

Khám phá thêm chủ đề

Bão số 1 Maysak bão số 1 Maysak dự báo thời tiết Biển Đông

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận