Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bão số 15 (Koto) duy trì cấp 11, cần theo dõi trong thời gian dài
Video Thời sự

Bão số 15 (Koto) duy trì cấp 11, cần theo dõi trong thời gian dài

Phan Hậu
Phan Hậu
26/11/2025 18:47 GMT+7

Hồi 16 giờ ngày 26.11.2025, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 230 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tương đương khoảng 89-102 km/giờ), giật cấp 13. Di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 16 giờ ngày 26.11.2025, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 230 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tương đương khoảng 89-102 km/giờ), giật cấp 13. Di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Bão số 15 (Koto) duy trì cấp 11, cần theo dõi trong thời gian dài

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết do ảnh hưởng chính của áp cao cận nhiệt đới, cơn bão di chuyển tương đối ổn định theo hướng tây với tốc độ 20-25 km/giờ và duy trì trong 24 giờ tới. Sau khi bão rời xa vùng tác động của áp cao cận nhiệt đới ở phía đông Philippines, bão sẽ di chuyển chậm lại trong 24-48 giờ và có xu hướng dịch chuyển lên phía bắc.

Bão số 15 (Koto) duy trì cấp 11, cần theo dõi trong thời gian dài - Ảnh 1.

Dự báo đường đi bão số 15 (Koto)

ẢNH: NCHMF

 

Tin liên quan

Đại gia đình ở ‘rốn lũ’ Hòa Thịnh mất trắng 4 căn nhà sau cơn lũ dữ

Đại gia đình ở ‘rốn lũ’ Hòa Thịnh mất trắng 4 căn nhà sau cơn lũ dữ

Nước lũ tràn về đã biến nhiều mái nhà ở Hòa Thịnh và vùng lân cận thành đống gạch vụn. Chỉ sau một đêm, một đại gia đình sống cạnh nhau mất trắng 4 căn nhà; đôi vợ chồng già phải tạm trú trong nhà vệ sinh giữa cảnh tan hoang.

Khám phá thêm chủ đề

bão số 15 bão bão koto dự báo thời tiết thời tiết cảnh báo bão cập nhật bão số 15 đường đi bão số 15
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận