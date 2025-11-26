Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 16 giờ ngày 26.11.2025, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 230 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tương đương khoảng 89-102 km/giờ), giật cấp 13. Di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Bão số 15 (Koto) duy trì cấp 11, cần theo dõi trong thời gian dài

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết do ảnh hưởng chính của áp cao cận nhiệt đới, cơn bão di chuyển tương đối ổn định theo hướng tây với tốc độ 20-25 km/giờ và duy trì trong 24 giờ tới. Sau khi bão rời xa vùng tác động của áp cao cận nhiệt đới ở phía đông Philippines, bão sẽ di chuyển chậm lại trong 24-48 giờ và có xu hướng dịch chuyển lên phía bắc.