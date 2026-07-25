Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bão số 2 (bão Noul) giật cấp 14 hướng về Trung Quốc
Video Thời sự

Bão số 2 (bão Noul) giật cấp 14 hướng về Trung Quốc

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
Hồi 7 giờ sáng 25.7.2026, tâm bão số 2 (bão Noul) nằm trên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 510 km về phía đông nam

Khám phá thêm chủ đề

thời tiết bão Noul Tin bão Biển Đông Bão trên Biển Đông dự báo bão cảnh báo bão

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận