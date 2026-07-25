Bão số 2 (bão Noul) giật cấp 14 hướng về Trung Quốc

Hồi 7 giờ sáng 25.7.2026, tâm bão số 2 (bão Noul) nằm trên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 510 km về phía đông nam