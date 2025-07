Bão số 3 (bão Wipha) gây mưa lớn ở miền Bắc, Thanh Hóa - Hà Tĩnh

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 13 giờ ngày 19.7, tâm bão số 3 (bão Wipha) ở vào khoảng 20,5 độ vĩ bắc và 119,0 độ kinh đông, trên vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông. Vùng gần tâm bão có sức gió mạnh nhất cấp 9 - cấp 10, tương đương từ 75 - 102 km/giờ, giật cấp 12.

Dự báo từ ngày mai 20.7, các tỉnh miền Bắc có mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 3 (bão Wipha) ẢNH: PHAN HẬU

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhận định bão số 3 (bão Wipha) là cơn bão mạnh và di chuyển rất nhanh. Đặc biệt, hoàn lưu cơn bão này rất rộng và lệch về phía tây và phía nam nên vùng mưa lớn, gió mạnh sẽ tập trung ở 2 phía này.

Chính vì thế, mưa trước bão số 3 (bão Wipha) có thể xuất hiện từ ngày mai 20.7, khi bão vẫn ở phía đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc).

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, khoảng từ gần sáng và ngày 22.7 vùng biển ven bờ từ Quảng Ninh - Thanh Hóa bắt đầu chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mạnh ảnh hưởng từ bão số 3 (bão Wipha).

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong bão số 3 (bão Wipha)

Dự báo hoàn lưu bão số 3 (bão Wipha) gây ra đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc bộ và các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh. Trong đó, có các tỉnh trung du và đồng bằng miền Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An, thời gian mưa từ ngày 21 - 24.7, một số nơi có mưa lớn với lượng mưa trên 150 mm/3 giờ.

Do ảnh hưởng của mưa bão số 3, dự báo từ ngày 21 - 24.7, trên các sông ở Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên từ 3 - 6 m. Các tỉnh vùng núi miền Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, đô thị; lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc.

Bão số 3 có tên quốc tế là bão Wipha hình thành trên vùng biển phía đông Philippines ngày 18.7. Sáng nay 19.7, bão Wipha đã vượt qua kinh tuyến 120 đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão thứ 6 trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương và là cơn bão số 3 trên Biển Đông trong năm nay.