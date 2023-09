Bão số 3 giảm cấp, áp sát Trung Quốc

Mưa lớn ở Tây nguyên, Nam bộ

Cơ quan khí tượng cho biết, trưa và chiều 1.9, ở khu vực Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, có nơi có mưa vừa, mưa to.

Lượng mưa tính từ 11 giờ - 15 giờ ngày 1.9 có nơi trên 40 mm như: Thượng Krông Knô (Lâm Đồng) 43 mm, Mỹ Xuân (Vũng Tàu) 41 mm, Thời Bình (Cà Mau) 52,8 mm, Đông Hải (Bạc Liêu) 46,2 mm…

Từ chiều tối 1 - 2.9, khu vực nam Tây nguyên và miền Đông Nam bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông với lượng mưa từ 30 - 70 mm, có nơi trên 120 mm; khu vực bắc Tây nguyên và miền Tây Nam bộ có mưa rào và giông, có nơi có mưa to với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi trên 60 mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).