Bão số 3 mạnh cấp 8, Hà Nội mưa giông trở lại

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, tâm bão số 3 (Wipha) đang nằm trên khu vực đất liền các tỉnh Ninh Bình - Thanh Hóa với cường độ gió mạnh cấp 8, tương đương tốc độ gió từ 62 - 74 km/giờ. Bão số 3 (Wipha) đang di chuyển theo hướng tây, tốc độ 10 - 15 km/giờ.

Mưa bão số 3 (Wipha) gây ngập lụt nhiều khu dân cư ở xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, người dân ở khu vực tỉnh Hải Dương cũ, Hưng Yên cũ, Bắc Ninh cũ và Hà Nội cần đề phòng có gió giật mạnh trong chiều và tối nay.

Khu vực Thanh Hóa - Nghệ An đang có mưa to đến rất to. Dự báo lượng mưa trong ngày hôm nay phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 300 mm.

Còn tại Phú Thọ, từ 10 giờ đến 14 giờ ngày 22.7, mưa vừa, mưa to đã xảy ra ở nhiều xã, phường của tỉnh Hòa Bình cũ. Lượng mưa đo tại Trung Thành 64 mm, tại Đoàn Kết 81 mm... Trong chiều nay, 35 xã, phường ở Phú Thọ (Hòa Bình cũ) được cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét trên các sông, suối; sạt lở đất ở vùng núi.

Bão số 3 (Wipha): Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại Thanh Hóa, Nghệ An

Hoàn lưu bão số 3 vẫn ở Hà Nội

Chiều 22.7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo mưa giông xuất hiện trở lại ở nhiều xã, phường tại Hà Nội.

Dự báo lượng mưa tại Hà Nội từ chiều 22.7 đến sáng 23.7 ẢNH: ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN BẮC BỘ

Cơ quan này cho biết, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy vùng mây ở phía bắc hoàn lưu cơn bão số 3 (Wipha) vẫn tiếp tục tồn tại ở các phường, xã thuộc Hà Nội. Cụ thể là các xã: Yên Bài, Đoài Phương, Phúc Thọ, Ba Vì, Ô Diên...; các phường: Phú Thượng, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc, Nghĩa Đô...

Vùng mây này tiếp tục tồn tại trong vài giờ tới và có xu hướng dịch chuyển theo cơn bão.

Trong chiều và tối nay, khu vực các xã, phường nói trên sẽ có mưa, mưa rào và có thể có giông. Vùng mưa giông có thể mở rộng sang các phường khác thuộc nội thành Hà Nội. Trong cơn mưa, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.