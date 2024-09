Bão số 4: Giáo viên ở Đà Nẵng đến trường kê cao thiết bị, phòng ngập lụt

Ngày 19.9, ông Lê Văn Hoàng, Trưởng phòng GD-ĐT H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng), cho biết ngay sau khi có công văn của Sở GD-ĐT về việc cho học sinh nghỉ học cũng như công tác ứng phó với bão số 4 và mưa lũ, ngành GD-ĐT huyện đã yêu cầu các trường học ở nơi dễ bị ngập lụt khẩn trương đưa trang thiết bị dạy học đến nơi cao ráo để đảm bảo an toàn, nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Theo ông Hoàng, hiện các điểm trường có nguy cơ bị ngập lụt ở xã Hòa Bắc, các trường thuộc thôn Trường Định (xã Hòa Liên), Trường mầm non Hòa Tiến 2, thôn An Trạch (xã Hòa Tiến), các trường mầm non Hòa Phong, tiểu học Lâm Quang Thự, THCS Trần Quốc Tuấn (xã Hòa Phong)… đã dọn dẹp, cắt tỉa cành cây, đưa trang thiết bị lên trên tầng cao để tránh ngập.

Cô giáo mầm non ở xã Hòa Bắc tất bật kê cao đồ dùng học tập phòng lũ lụt gây hư hỏng ẢNH: H.Đ

"Hiện việc di dời trang thiết bị trường học đến nơi cao ráo đã hoàn tất. Phòng GD-ĐT cũng yêu cầu các trường học ở nơi dễ ngập lụt trên địa bàn cắt cử lực lượng túc trực, sẵn sàng phương án ứng phó nếu xảy ra mưa lũ, ngập lụt nghiêm trọng, đảm bảo an toàn về người và trang thiết bị", ông Hoàng nói.

Sau khi hết bão lũ, căn cứ vào tình hình thực tế đối với từng khu vực, Phòng GD-ĐT H.Hòa Vang sẽ giao các trường bố trí lịch học bù cụ thể, đảm bảo an toàn cho học sinh.

Khi học sinh nghỉ học, giáo viên tại H.Hòa Vang tập trung đến trường để đưa thiết bị dạy học lên cao ẢNH: H.Đ

Trước đó, trưa 18.9, Sở GD-ĐT thông báo cho hơn 290.000 học sinh các bậc học từ mầm non đến THPT nghỉ học để tránh bão số 4 và đề phòng mưa lớn gây nguy hiểm.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và phòng thủ dân sự TP.Đà Nẵng, từ 19 giờ ngày 18.9 đến 7 giờ sáng nay 19.9, trên địa bàn TP.Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 40 - 80 mm.

Cụ thể, tổng lượng mưa tại các quận Liên Chiểu, Thanh Khê, Hải Châu phổ biến 70 - 150 mm, có nơi trên 200 mm; các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn phổ biến 80 - 180 mm, có nơi trên 200 mm; Q.Cẩm Lệ và H.Hòa Vang phổ biến 70 - 150 mm, có nơi trên 200 mm. Mực nước 2 hồ chứa lớn Hòa Trung, Đồng Nghệ (H.Hòa Vang) và các hồ chứa vừa, nhỏ trên địa bàn TP.Đà Nẵng đều đang ở mức thấp.

Hiện nay, có 1.157 phương tiện đang neo đậu với 8.297 lao động. Có 2 phương tiện với 19 lao động đang hoạt động trên biển nhưng đã nắm được diễn biến, hướng di chuyển của bão số 4. Hiện nay, Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng đang duy trì thông tin, liên lạc với các phương tiện hoạt động trên biển, hướng dẫn phòng tránh không đi vào khu vực nguy hiểm hoặc vào bờ để trú tránh an toàn.

Đối với tàu du lịch, có 26 phương tiện đã về khu vực neo đậu, tránh trú bão trên sông Cổ Cò (Q.Ngũ Hành Sơn).

Tàu du lịch ngược dòng sông Hàn để đến sông Cổ Cò neo đậu tránh trú bão ẢNH: HUỲNH ĐỨC LÂM

Các đơn vị đang tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các công văn, chỉ đạo của trung ương, Thành ủy, UBND thành phố. Đồng thời, theo dõi tình hình thời tiết, tổ chức chốt chặn tại các khu vực ngập lụt, ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ sạt lở đất đá… không cho người dân đi vào các khu vực nguy hiểm. Nghiêm cấm người dân, phương tiện đi lại tại các khu vực ven sông, suối, hồ đập và các khu vực ngập lụt để đánh bắt thủy sản…