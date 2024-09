Bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, mưa lớn ở nhiều tỉnh, thành miền Trung

Trong bản tin mới nhất vừa cập nhật lúc 15 giờ hôm nay 19.9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão số 4 đang suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, với sức gió mạnh nhất là cấp 7, giật cấp 9; mỗi giờ đi được 50 - 61 km.

Bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ẢNH: TTDBKTTVQG

Hiện tâm bão ở trên đất liền các tỉnh Quảng Bình - Quảng Trị.

Trong 3 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây nam, tốc độ khoảng 15 - 20 km/giờ.

CẢNH BÁO: Sau bão số 4, mưa lớn dồn dập khắp miền Trung

Trước đó, lúc 13 giờ cùng ngày, tâm bão trên vùng bờ biển Quảng Bình - Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62 - 74 km/giờ), giật cấp 10 (89 - 102 km/giờ); di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 4 gây mưa lớn từ chiều 19.9 đến ngày 20.9, tập trung ở khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị, phổ biến từ 100 - 250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Đề phòng mưa cường suất lớn (trên 100 mm/6 giờ) ở khu vực từ Hà Tĩnh - Quảng Trị trong chiều và đêm nay.

Mưa lớn dẫn đến tình trạng ngập lụt cho các khu vực đô thị, nơi tập trung đông dân cư do nước không kịp thoát.

Cũng trong bản tin phát đi chiều nay, cơ quan khí tượng thủy văn đã đưa ra cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và Kon Tum.

Các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo đó, trong 24 giờ qua (từ 14 giờ ngày 18.9 đến 14 giờ ngày 19.9), các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và Kon Tum đã có mưa to đến rất to như: Cửa Đạt 83 mm (Thanh Hóa); thủy điện Hủa Na 62,4 mm (Nghệ An); Hồ Mạc Khê 162 mm (Hà Tĩnh); Mai Hóa 193 mm (Quảng Bình); đập thủy điện La Tó 321 mm (Quảng Trị); Hương Phú 330,6 mm (Thừa Thiên - Huế); Hòa Bắc 155 mm (Đà Nẵng); Trà My 264 mm (Quảng Nam); Trà Thanh 206 mm (Quảng Ngãi)...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 3 - 6 giờ tiếp theo, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến như sau: khu vực Thanh Hoá, Nghệ An, phía bắc Thừa Thiên - Huế mưa phổ biến từ 30 - 60 mm, có nơi trên 100 mm; từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị mưa phổ biến từ 50 - 120 mm, có nơi trên 150 mm; tỉnh Kon Tum mưa phổ biến 10 - 40 mm, có nơi trên 50 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại 73 huyện thuộc 10 tỉnh, thành miền Trung.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.