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Văn hóa
Góc ký họa:

Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng mọc lên từ bãi cổ vật giữa phố

Lam Yên
Lam Yên
07/06/2026 07:45 GMT+7

Ở Đà Nẵng từng có một bãi cổ vật Chăm hơn ngàn năm tuổi nằm giữa công viên. Từ đó, Bảo tàng Điêu khắc Chăm mới dần thành hình.

Trước khi có tòa nhà vàng nhạt quen mắt trên đường 2 tháng 9 (dưới chân cầu Rồng) ngày nay, cuối thế kỷ 19, nơi này từng là "vườn tượng Tourane". Người Pháp gom tượng Chăm từ Trà Kiệu, Khương Mỹ về đặt giữa công viên, như một bãi cổ vật nằm giữa thành phố.

Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng mọc lên từ bãi cổ vật giữa phố- Ảnh 1.

Một góc trưng bày trong bảo tàng - ký họa của Lê Duy Lực

Cổ vật ngày càng nhiều, các học giả Viện Viễn Đông Bác Cổ (*) bắt đầu tính chuyện dựng riêng một bảo tàng cho điêu khắc Chăm. Năm 1919, bảo tàng khánh thành, do 2 KTS người Pháp Delaval và Auclair thiết kế. Cũng hơi ngược đời, hiện vật có mặt trước, tòa nhà bảo tàng đến sau.

Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng mọc lên từ bãi cổ vật giữa phố- Ảnh 2.

Vũ nữ Apsara Trà Kiệu - ký họa của KTS Trần Xuân Hồng

Cái hay là bản thân tòa nhà cũng mang 2 lớp văn hóa. Nhìn mặt ngoài, bảo tàng vẫn là một ngôi nhà Pháp với mặt bằng hình chữ U đăng đối. Nhưng mái hiên, vòm cửa, diềm, phù điêu trang trí, các mô típ như hoa sen hay chim thần Garuda lại nghiêng hẳn về Chăm.

Mặt ngoài bảo tàng điêu khắc Chăm - ký họa của KTS Nguyễn Hoàng Quân

Mặt ngoài bảo tàng điêu khắc Chăm - ký họa của KTS Nguyễn Hoàng Quân

Vẽ lại theo tư liệu năm 1919. Nơi đây gắn liền với tên tuổi nhiều nhà khảo cổ Pháp đầu thế kỷ 20 - ký họa của KTS Trần Xuân Hồng

Vẽ lại theo tư liệu năm 1919. Nơi đây gắn liền với tên tuổi nhiều nhà khảo cổ Pháp đầu thế kỷ 20 - ký họa của KTS Trần Xuân Hồng

Chút Pháp trong Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng - ký họa của KTS Nguyễn Khánh Vũ

Chút Pháp trong Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng - ký họa của KTS Nguyễn Khánh Vũ

Ánh sáng cũng được xử lý rất khéo. Hệ thống cửa sổ lớn và giếng trời tận dụng tối đa ánh sáng mặt trời làm nổi bật các chạm khắc phù điêu trên sa thạch.Bảo tàng không kể về Chăm bằng bài học khô khan. Nó dẫn người xem đi từ Mỹ Sơn, Trà Kiệu đến Đồng Dương, Tháp Mẫm để thấy nghệ thuật Chăm không hề một màu. Có chỗ đậm dấu Ấn Độ giáo, có chỗ nghiêng hẳn sang Phật giáo. Có nơi tượng khỏe, chắc; có nơi mềm, nhiều chuyển động hơn. 

Khu trưng bày tượng rồng Tháp Mẫn - ký họa của HS Lê Trần Mai Hân

Khu trưng bày tượng rồng Tháp Mẫn - ký họa của HS Lê Trần Mai Hân

Bệ đá sa thạch hình tượng con voi - ký họa của KTS Hà Vũ

Bệ đá sa thạch hình tượng con voi - ký họa của KTS Hà Vũ

Một góc bảo tàng - ký họa của họa sĩ Trần Bình Minh

Một góc bảo tàng - ký họa của họa sĩ Trần Bình Minh

Nhìn các đài thờ và tượng ở đây mới thấy người Chăm không chỉ tạc tượng để trang trí, họ dựng tín ngưỡng và quyền lực của mình vào đá.

Tượng Bồ tát bằng đá sa thạch (TK 9-10) - ký họa của KTS Bùi Hoàng Bảo

Tượng Bồ tát bằng đá sa thạch (TK 9-10) - ký họa của KTS Bùi Hoàng Bảo

Tượng Bồ tát Tara(thế kỷ 9) - ký họa của KTS Phùng Thế Huy

Tượng Bồ tát Tara(thế kỷ 9) - ký họa của KTS Phùng Thế Huy

Qua nhiều lần mở rộng nhưng toàn bộ bảo tàng và phong cách kiến trúc ban đầu vẫn được bảo tồn nguyên vẹn - ký họa của Lê Duy Lực

Qua nhiều lần mở rộng nhưng toàn bộ bảo tàng và phong cách kiến trúc ban đầu vẫn được bảo tồn nguyên vẹn - ký họa của Lê Duy Lực

Điều làm Bảo tàng Điêu khắc Chăm còn đáng đi hơn là quá khứ ở đây chưa nằm yên. Nằm ở bảo tàng đã hơn 100 năm nhưng nhiều hiện vật vẫn tiếp tục "sống". Như pho Bồ tát Tara bằng đồng từ thế kỷ 9, đến năm 2023 mới được bàn giao lại hai pháp khí để "hợp nguyên" với tượng gốc. Ngay cả đài thờ Trà Kiệu sau hơn một thế kỷ vẫn còn sinh ra những cách đọc khác nhau.

Mùa thay lá ở Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng - ký họa của KTS Nguyễn Hoàng Quân

Mùa thay lá ở Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng - ký họa của KTS Nguyễn Hoàng Quân

Mùa thay lá ở Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng - ký họa của KTS Nguyễn Hoàng Quân

Mùa thay lá ở Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng - ký họa của KTS Nguyễn Hoàng Quân

Trung tâm phòng là đài thờ Mỹ Sơn E1, nơi các phù điêu kể lại đời sống tu hành và thế giới thần linh của người Chăm xưa - tranh của KTS Hoàng Dũng

Trung tâm phòng là đài thờ Mỹ Sơn E1, nơi các phù điêu kể lại đời sống tu hành và thế giới thần linh của người Chăm xưa - tranh của KTS Hoàng Dũng

Hàng cây đại bên lối vào - ký họa của KTS Phùng Thế Huy

Hàng cây đại bên lối vào - ký họa của KTS Phùng Thế Huy

(*): Trung tâm nghiên cứu của Pháp về lịch sử, ngôn ngữ và khảo cổ học của các nền văn minh châu Á (EFEO)

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