Báo Thái Lan quảng bá cho Lễ hội pháo hoa cực đỉnh tại Đà Nẵng

"Du khách đến thị trấn ven biển Đà Nẵng của Việt Nam sẽ có một lựa chọn khác để chiêm ngưỡng khung cảnh ngoạn mục của sông Hàn về đêm nhờ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2024) thắp sáng bầu trời từ 8.6 đến 13.7" - tác giả Pattarawadee Saengmanee mở đầu bài viết trên tờ Bangkok Post.

Bài viết giới thiệu Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng trên Bangkok Post

Bên bờ sông Hàn, màn trình diễn pháo hoa hoành tráng kéo dài 5 tuần được thiết kế xoay quanh chủ đề “Made In Unity” nhằm truyền cảm hứng cho cộng đồng với thông điệp hòa bình, hữu nghị và nhân văn.

Năm nay, DIFF 2024 có sự tham gia của các đội đến từ 8 quốc gia: Pháp, Ý, Đức, Ba Lan, Trung Quốc, Phần Lan, Mỹ và Việt Nam. Mỗi đêm, các đội sẽ thể hiện sự sáng tạo của mình bằng màn bắn pháo hoa kéo dài 20 phút theo các chủ đề khác nhau như: “Made Of Unique Culture”, “Made Of Nature Wisdom”, “Made Of Love Inspiration”, “Made Of Fairytales” và “Made Of Fairytales”...

Lễ khai mạc và đêm chung kết sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình Việt Nam và đội chiến thắng sẽ nhận được giải thưởng lên tới 35.000 USD.

Là "tâm chấn" trong cơn bão giải trí hè Đà Nẵng, Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF 2024 với chủ đề "Made in Unity - Kết nối toàn cầu - Rạng rỡ năm châu" sẽ diễn ra từ 8.6 - 13.7 tại sân khấu pháo hoa bên sông Hàn

Phóng viên Pattarawadee Saengmanee cũng giới thiệu thêm: Lễ hội pháo hoa thường niên này được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2008 với nỗ lực đưa Đà Nẵng trở thành Thành phố Lễ hội Pháo hoa và là điểm đến hàng đầu tại Việt Nam cũng như châu Á. Hàng năm, lễ hội hoành tráng này thu hút hơn một triệu khách du lịch và tạo ra hàng triệu USD cho ngành du lịch của thành phố.

Du khách cũng có thể mở rộng chuyến đi bằng việc khám phá Cầu Vàng hay tận hưởng những khu vui chơi cảm giác mạnh, những màn trình diễn hấp dẫn tại Sun World Ba Na Hills. Mùa hè này, công viên đang chuẩn bị tổ chức một số sự kiện và hoạt động mới thú vị, chẳng hạn như buổi biểu diễn xiếc âm nhạc độc đáo với sự góp mặt của các ngôi sao từ khắp nơi trên thế giới.

Được mệnh danh là David Copperfield của làng ảo thuật hài thế giới, Maestro Voronin sẽ mang đến những buổi biểu diễn kết hợp kỹ năng phi thường với những ảo ảnh ấn tượng. Con trai tài năng của ông, Maxim, đạo diễn xiếc trẻ nhất thế giới cũng sẽ khiến khán giả say mê với những trò ảo thuật như phim hành động của mình.