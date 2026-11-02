Báo Thái Lan: Tăng trưởng của Việt Nam định hình lại các bảng xếp hạng kinh tế khu vực

Việt Nam đang trên đà vượt qua Indonesia về GDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) trong năm nay, khi tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, cùng với dòng vốn đầu tư nước ngoài và kim ngạch xuất khẩu gia tăng, đã củng cố vị thế của Việt Nam trong nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á.

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành của Việt Nam sẽ tăng 8,9% vào năm 2026, đạt 5.259 USD - con số gần gấp đôi so với mức ghi nhận cách đây một thập kỷ.

Với kết quả này, Việt Nam sẽ vượt lên trên Indonesia (GDP bình quân đầu người dự kiến đạt 5.153 USD), qua đó trở thành quốc gia đứng thứ năm trong ASEAN theo tiêu chí trên, xếp ngay sau Thái Lan.

Đầu tư công và vốn nước ngoài thúc đẩy tăng trưởng

Đà tăng trưởng kinh tế của Việt Nam được củng cố nhờ vai trò ngày càng quan trọng như một trung tâm sản xuất thay thế cho Trung Quốc, đặc biệt là trong các ngành công nghệ cao như bán dẫn và điện tử.

Chính phủ Việt Nam đã đặt mục tiêu đạt mức tăng trưởng kinh tế ít nhất 10% vào năm 2026. Trong quý 3 vừa qua, GDP thực tế đã tăng trưởng 9,95%.

Trung tâm TP.HCM rực rỡ ánh đèn bên sông Sài Gòn Ảnh: Bùi Quốc Hoàng

Bà Mai Fujita, chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại Viện Kinh tế phát triển (IDE-JETRO), cho rằng phần lớn động lực tăng trưởng đến từ chi tiêu chính phủ. Bà lưu ý: "Đầu tư công chủ động là yếu tố then chốt hỗ trợ tăng trưởng kinh tế".

Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, đạt 21,1 tỉ USD. Nhiều nhà sản xuất quốc tế lớn, bao gồm "gã khổng lồ" điện tử Foxconn (Đài Loan) và Samsung (Hàn Quốc), tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất tại Việt Nam.

Trong khi đó, số vốn đăng ký vào các dự án đầu tư mới đã tăng vọt 76%, đạt 50,3 tỉ USD, cho thấy tiềm năng mạnh mẽ cho các khoản đầu tư tiếp theo trong những năm tới.

Ngành xuất khẩu của Việt Nam cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ, với kim ngạch xuất khẩu trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 434 tỉ USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước.

Nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc, trong đó có Samsung Electronics, đã thiết lập các cơ sở sản xuất tại Việt Nam để chế tạo điện thoại thông minh và các sản phẩm điện tử khác phục vụ thị trường quốc tế.

Thu hẹp khoảng cách với Indonesia và Thái Lan

Trong khi đó, Indonesia đã thu hút được nguồn vốn đầu tư đáng kể vào ngành công nghiệp xe điện (EV), nhưng nền kinh tế nước này vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 5% mỗi năm.

Các khoản đầu tư vào lĩnh vực này vẫn chưa tạo ra đủ việc làm hoặc giúp tăng đáng kể thu nhập hộ gia đình. Đồng rupiah suy yếu cũng gây áp lực lên GDP bình quân đầu người của Indonesia khi quy đổi sang đô la Mỹ.

Phối cảnh Trung tâm Hội nghị và Triển lãm cùng Nhà biểu diễn đa năng tại Phú Quốc phục vụ APEC 2027 Ảnh: S.G

Việt Nam hiện đặt mục tiêu nâng GDP bình quân đầu người lên 8.500 USD vào năm 2030, mức tương đương với con số hiện tại của Thái Lan.

Tuy nhiên, Thái Lan đang trải qua giai đoạn tăng trưởng kinh tế chậm hơn nhiều, với tốc độ tăng trưởng GDP thực tế chỉ đạt khoảng 2% mỗi năm. Mức nợ hộ gia đình cao là một trong những yếu tố kìm hãm hoạt động kinh tế tại quốc gia này.

Mặc dù Việt Nam đạt kết quả ấn tượng, các tổ chức tài chính quốc tế vẫn tỏ ra thận trọng trước những mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng.

Cả Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đều dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng khoảng 7,5% vào năm 2027, thấp hơn mục tiêu tăng trưởng 10% mà Chính phủ đặt ra.

Bà Fujita nhấn mạnh, Việt Nam cần chú trọng hơn vào phát triển kinh tế bền vững thay vì chỉ dựa vào tăng trưởng trong ngắn hạn. "Việt Nam cần tập trung nỗ lực vào tăng trưởng dài hạn, chẳng hạn như phát triển nguồn nhân lực và công nghệ, song song với việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng để thúc đẩy tăng trưởng trong ngắn hạn", bà cho biết.