Báo Thanh Niên đến với gia đình bị núi sạt lở vùi lấp

Sáng 18.11, đại diện Báo Thanh Niên đã cùng cán bộ thuộc Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đến thăm và trao quà cho gia đình ông Trần Đình Minh (51 tuổi, trú thôn Đồng Hòa, xã Bình Tiến, TX.Hương Trà) và bà Nguyễn Thị Thủy Tiên (45 tuổi, vợ ông Minh, nạn nhân bị sạt lở núi hôm 15.11).



Đại diện Báo Thanh Niên (bìa phải) và thiếu tá Nguyễn Anh Hùng, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế thăm hỏi, trao số tiền 10 triệu đồng cho gia đình bị sạt lở đất

LÊ HOÀI NHÂN

Thời điểm chúng tôi có mặt, dù đã được các lực lượng chức năng của địa phương dọn bớt bùn đá, tuy nhiên hiện trường vụ sạt lở vẫn còn ngổn ngang. Ông Minh đang điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế còn bà Tiên vừa khâu gần 10 mũi ở đầu, đang theo dõi tại Bệnh viện đa khoa Bình Điền.

Nhận phần quà 10 triệu đồng từ Báo Thanh Niên, bà Tiên nghẹn ngào: "Hai vợ chồng tôi lao động vất vả, tích góp nhiều năm mới xây lên được căn nhà này. Cứ nhìn vào đống đất đá, nước mắt tôi lại rơi. Đây là mảnh đất duy nhất mà cha mẹ chồng đã để lại. Căn nhà đã sập giờ chúng tôi cũng không biết về đâu. Nếu có tiền làm lại cũng không dám làm ở đây vì quá nguy hiểm", bà Tiên nói.

Cũng theo bà Tiên, cách đây 3 năm đã từng xảy ra vụ sạt lở, đất đá tràn vào cửa sổ, vùi lấp đứa con nhỏ nhưng gia đình kịp phát hiện và cứu cháu ra.

"Biết ở đây nguy hiểm nhưng không có điều kiện nên gia đình chỉ gia cố, khắc phục tạm. Qua đợt này, mong chính quyền địa phương có chính sách hỗ trợ, di dời tái định cư ở một địa điểm khác an toàn hơn", bà Tiên chia sẻ.

Hiện trường vụ sạt lở đất tại xã Bình Tiến LÊ HOÀI NHÂN

Nhớ lại buổi trưa kinh hoàng ngày 15.11, khi xảy ra vụ sạt lở, vùi lấp toàn bộ căn nhà, bà Tiên xúc động: "Lúc đó khoảng 11 giờ 30, ông Minh đang nằm ở nhà trên còn tôi ở bếp chuẩn bị bữa trưa thì nghe tiếng nổ lớn. Trong tích tắc, đất đá tràn xuống, vùi lấp căn nhà khiến hai vợ chồng không kịp trở tay. Lúc đó chồng tôi bị đất đè tay, chân kẹt lại, kêu cứu. Tôi cũng bị ở chân nhưng may với được điện thoại gần đó để gọi điện cho bà con hàng xóm, anh em đến cứu".

Một cán bộ Công an xã Bình Tiến cho biết thời điểm đó, vợ chồng ông Minh đều bị mắc kẹt trong lớp đất đá, bình gas bị rò khí. Lực lượng cứu hộ cùng người dân đã phá cửa, đục tường, nhanh chóng đưa vợ chồng này ra ngoài, chuyển đến bệnh viện cấp cứu.



Căn nhà của vợ chồng bà Tiên vẫn ngổn ngang đất đá LÊ HOÀI NHÂN

Bà Tiên xúc động nhớ lại buổi trưa sạt lở kinh hoàng LÊ HOÀI NHÂN

Rời căn nhà bị sạt lở của vợ chồng ông Minh, trong sáng nay 18.11, đoàn công tác tiếp tục trao thêm 10 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho những hộ bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ tại xã Bình Tiến (TX.Hương Trà).



Thiếu tá Nguyễn Anh Hùng, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã thăm hỏi, tặng mì gói, động viên bà con sớm vượt qua khó khăn.

Đoàn trao 10 phần quà cho người dân khó khăn tại xã Bình Tiến LÊ HOÀI NHÂN

Nhận được sự quan tâm trong thời điểm khó khăn, bà Hoàng Thị Thu Sương (54 tuổi, người dân xã Bình Tiến) xúc động: "Mấy hôm lũ lụt tôi chả làm gì ra tiền, nhà chỉ có 2 mẹ con mà nước thì bao vây nên chỉ ăn mì gói. Nhận khoản tiền hỗ trợ này, tôi rất mừng, sẽ để dành đi chợ trong những ngày tới".

Bà Hoàng Thị Thu Sương nhận quà của Báo Thanh Niên LÊ HOÀI NHÂN

Đợt trao quà ở xã Bình Tiến với tổng số tiền hỗ trợ hơn 20 triệu đồng do Văn phòng giao dịch tại số 41 Chu Văn An, TP.Huế của Công ty TNHH thương mại và phát triển công nghệ Đức Pháp cùng cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đóng góp.

Trước đó, để kịp thời chia sẻ khó khăn cho người dân vùng lũ tại Thừa Thiên - Huế, trong 2 ngày 16 – 17.11, Báo Thanh Niên đã phối hợp với Công an TP.Huế trao gần 100 phần quà cho các hộ khó khăn bị nước lũ vây.