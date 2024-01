Báo Thanh Niên đoạt giải A Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn năm 2023

Ngày 17.1, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023.

Tới dự, có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; các Bí thư T.Ư Đoàn: anh Ngô Văn Cương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi lễ NGỌC THẮNG

Các tác phẩm công phu, sắc sảo

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Minh Triết bày tỏ sự tri ân tới đội ngũ phóng viên, biên tập viên, các cơ quan báo chí đã đồng hành với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thời gian qua.

"Để có những thông tin nhanh nhất, chính xác nhất, những người làm báo không ngần ngại khó khăn, vượt qua nhiều thử thách để sát cánh cùng các lực lượng, bám sát hiện trường, dấn thân vào những nơi khó khăn nhất để kết nối, lan tỏa thông tin tới bạn đọc, phản ánh kịp thời tới toàn xã hội", anh Nguyễn Minh Triết nói.

Anh Nguyễn Minh Triết cho biết, giải thưởng năm nay nhận được 428 tác phẩm dự thi, tăng gấp 2,1 lần so với năm 2022. Trong đó, có 281 tác phẩm báo in và báo điện tử, 147 tác phẩm phát thanh - truyền hình.

Anh Nguyễn Minh Triết đánh giá, các tác phẩm được đầu tư công phu, phong phú về đề tài, sắc sảo về nội dung, đa dạng về phong cách và hiện đại về phương thức thể hiện đã phản ánh toàn diện, đa dạng, có chiều sâu, có nhiều nét mới về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên khắp các vùng miền, lĩnh vực. Trong đó, nhiều tác phẩm báo chí với sự tìm tòi, đột phá, mới mẻ, sáng tạo, hấp dẫn, được độc giả, đặc biệt là giới trẻ quan tâm, đón nhận.

Anh Bùi Quang Huy và ông Nguyễn Đức Lợi, Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, trao giải A cho tác giả Vũ Thơ, phóng viên Báo Thanh Niên NGỌC THẮNG

Cạnh đó, nhiều tác phẩm đề cập đến vấn đề "nóng" có tính thời sự liên quan đến thanh thiếu nhi được phản ánh kịp thời với nhiều giải pháp, kiến nghị xác đáng. Qua đó gợi mở để tổ chức Đoàn các cấp, cơ quan chức năng tìm những giải pháp hiệu quả, phù hợp thúc đẩy công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Báo Thanh Niên đoạt 2 giải

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao 4 giải A, 4 giải B, 6 giải C, 20 giải khuyến khích cho các cơ quan báo chí, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc gửi dự thi.

Thể loại báo in và báo điện tử có 2 giải A, 2 giải B, 3 giải C, 10 giải khuyến khích. Giải A gồm loạt 19 bài Người trẻ tiên phong mở đường của Báo Tiền Phong (nhóm tác giả: Trương Hoàng Long, Lưu Thị Trinh, Mai Xuân Tùng, Lê Thanh Hải, Nguyễn Thị Toan, Phan Thùy Linh, Nguyễn Anh, Lộc Thị Liên, Đoàn Văn Tịnh, Nguyễn Quang Minh, Lê Hoàng Phương Uyên) và loạt 5 bài Những giọt nước mắt tự hào ở Trường Sa của Báo Thanh Niên (tác giả: Vũ Thị Thơ). Báo Thanh Niên còn đoạt 1 giải C với loạt 6 bài Chuyển đổi số - Chuyến tàu không thể lỡ (tác giả: Châu Bùi Nữ Vương).

Ban tổ chức trao giải A cho Báo Tiền phong NGỌC THẮNG

Thể loại phát thanh - truyền hình có 2 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 10 giải khuyến khích. Giải A gồm: tác phẩm truyền hình Cha nuôi của Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC (tác giả: Phạm Ngọc Anh, Tạ Mạnh Hà) và loạt 3 bài phát thanh Ngôn ngữ Việt dẫn đường cho thế hệ trẻ kiều bào nuôi dưỡng tình yêu và khát vọng cống hiến của Đài Tiếng nói Việt Nam (tác giả: Nguyễn Lan Phương, Bùi Anh Tuấn, Ngô Thị Hải Yến).

Ban tổ chức cũng trao 2 giải thưởng tập thể cho các đơn vị có nhiều tác phẩm dự thi nhất là Thành đoàn Hải Phòng và Báo Bắc Giang. Nét mới của giải thưởng năm nay là ngoài phần thưởng bằng tiền mặt, các giải thưởng sẽ nhận được bằng khen của T.Ư Đoàn.