Báo Thanh Niên đoạt giải A sự kiện, hoạt động ấn tượng Hội Báo toàn quốc 2025

Chiều 21.6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) diễn ra lễ bế mạc Hội Báo toàn quốc năm 2025, thu hút sự quan tâm của các cơ quan thông tấn, báo chí và công chúng.

Nhà báo Quang Duẩn, Phó tổng thư ký tòa soạn Báo Thanh Niên, nhận giải A giải sự kiện, hoạt động ấn tượng tại Hội Báo toàn quốc 2025 từ ban tổ chức

ẢNH: TUẤN MINH

Tại lễ bế mạc, hội đồng bình chọn đã trao 5 giải A, 7 giải B, 16 giải C, 19 giải khuyến khích cho giải gian trưng bày ấn tượng; trao 3 giải A, 3 giải B, 12 giải C cho các đơn vị có sự kiện hoạt động ấn tượng; trao 8 giải A, 14 giải B, 20 giải C, 15 giải khuyến khích cho sản phẩm báo chí ấn tượng.

Trong đó, Báo Thanh Niên vinh dự đoạt giải A giải sự kiện, hoạt động ấn tượng cùng với các đơn vị khối báo chí quân đội và Liên chi hội nhà báo Văn phòng Quốc hội.

Báo Thanh Niên cùng khối báo chí quân đội và Liên chi hội nhà báo Văn phòng Quốc hội nhận giải A giải sự kiện, hoạt động ấn tượng ẢNH: TUẤN MINH

Phát biểu tổng kết Hội Báo toàn quốc 2025, nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Hội Báo toàn quốc 2025, cho biết sau 3 ngày hoạt động sôi nổi, hội báo đã thành công tốt đẹp.

Hội Báo toàn quốc năm 2025 quy tụ 124 đơn vị báo chí T.Ư và địa phương, với gần 130 gian trưng bày báo chí đặc sắc của những tờ báo, tạp chí.

Nhiều cơ quan báo chí trình diễn các sản phẩm báo chí đa nền tảng, ứng dụng công nghệ mới như AI, mô hình hóa 3D, holofan, thực tế ảo… cho thấy bức tranh toàn cảnh về sự phát triển chuyên nghiệp, hiện đại của báo chí Việt Nam.

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, phát biểu tại lễ bế mạc ẢNH: TUẤN MINH

Không khí giao lưu vui vẻ, cởi mở giữa các nhà báo và công chúng đã tạo nên một hội báo đầm ấm, thân thiện, giúp công chúng hiểu hơn về nghề báo và những hy sinh, nỗ lực của các nhà báo. Đây thực sự là niềm khích lệ, cổ vũ tinh thần lớn lao cho những người làm báo Việt Nam.

"Hội Báo toàn quốc đã nêu bật những đóng góp và sự phát triển mạnh mẽ của báo chí cách mạng Việt Nam trong suốt 100 năm qua, đồng thời quảng bá các sản phẩm báo chí, thành quả lao động, sáng tạo của các nhà báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam trong cả nước", ông Lợi nói.

Ông Lợi đánh giá, điểm nổi bật nhất của Hội Báo toàn quốc năm 2025 là sự thể hiện rõ nét xu hướng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong báo chí. Các diễn đàn chuyên đề về trí tuệ nhân tạo trong báo chí, nguồn nhân sự báo chí số, kinh tế báo chí... đã thu hút sự quan tâm lớn, chứng tỏ đây là những vấn đề mà chúng ta đang trăn trở và tìm lời giải.

Tại Hội Báo toàn quốc 2025, Báo Thanh Niên đã trưng bày với chủ đề "100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam - 40 năm Báo Thanh Niên đồng hành cùng đất nước". Gian trưng bày được xây dựng như một không gian đa chiều, kết hợp hình tượng con tàu lịch sử, tượng trưng cho hành trình gần 40 năm của Báo Thanh Niên và mô hình tàu vũ trụ tương tác ẩn dụ cho tương lai, sự đổi mới, thể hiện sự chuyển mình từ truyền thống sang hiện đại, nơi công nghệ AI trở thành nền tảng nâng tầm báo chí.

Gian trưng bày cũng giới thiệu các sản phẩm như: báo tết, số tân niên, số tất niên, 7 số báo in trong tuần, các đầu sách, đặc san 21.6 và nhiều ấn phẩm khác cùng với các chương trình, hoạt động của báo. Đáng chú ý, tại gian trưng bày của Báo Thanh Niên diễn ra các hoạt động như giao lưu với ca sĩ Trọng Tấn, ký họa chân dung...