Báo Thanh Niên đoạt giải B Gian trưng bày ấn tượng tại Hội Báo toàn quốc 2023

Chiều 19.3, sau 3 ngày diễn ra, Hội Báo toàn quốc 2023 đã bế mạc. Đến dự lễ bế mạc có ông Trần Hồng Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ; ông Lại Xuân Môn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư; ông Lê Quốc Minh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Tổng biên tập Báo Nhân Dân cùng lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, TP.Hà Nội, các cơ quan báo chí và người làm báo cả nước.

Toàn cảnh lễ bế mạc NGỌC THẮNG

Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao 2 giải A, 4 giải B, 8 giải C, 11 giải khuyến khích đối với giải Phát thanh - truyền hình tết ấn tượng. 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C, 5 giải khuyến khích đối với giải Giao diện báo điện tử tết ấn tượng. 1 giải A, 5 giải B, 7 giải C, 22 giải khuyến khích đối với giải Bìa báo tết ấn tượng. Ban tổ chức cũng đã trao giải Gian trưng bày ấn tượng, giải Ấn tượng Hội Báo 2023 và tặng giấy khen cho các đơn vị có đóng góp vào thành công của Hội Báo.

Trong đó, Báo Thanh Niên đã đạt giải B Gian trưng bày ấn tượng và giải C Bìa báo tết ấn tượng.

Đại diện Báo Thanh Niên (thứ 3 từ trái sang) cùng các tác giả nhận giải B Gian trưng bày ấn tượng tại Hội Báo toàn quốc 2023 NGỌC THẮNG

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Trần Hồng Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ, đánh giá Hội Báo toàn quốc 2023 đã được tổ chức thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng tốt trong các nhà báo và công chúng báo chí cả nước.

"Báo chí cách mạng Việt Nam đã luôn đồng hành và đóng góp quan trọng trong những chặng đường đấu tranh kiên cường của Đảng, nhân dân trong bảo vệ độc lập dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; đã phản ánh kịp thời diễn biến mọi mặt của đời sống xã hội; khơi nguồn cảm hứng đổi mới sáng tạo, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của toàn dân tộc; tuyên truyền, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thông tin xấu độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phê phán, đấu tranh với cái xấu, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực...", Phó thủ tướng nêu.

Ông Trần Hồng Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ phát biểu tại lễ bế mạc NGỌC THẮNG

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng, điểm nhấn đặc sắc về các hoạt động trao đổi nghiệp vụ trong khuôn khổ Hội Báo đã bám sát những vấn đề thời sự cho thấy báo chí cách mạng Việt Nam đang theo sát xu thế chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.

Ông Hà yêu cầu, trong thời gian tới, báo chí phải tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa khát vọng Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng. Mỗi sản phẩm báo chí phải thấm đẫm tính nhân văn, lắng đọng giá trị văn hóa dân tộc, có sức lan tỏa lớn, tạo đồng thuận trong toàn xã hội, phản ánh được sâu sắc hiện thực đổi mới vĩ đại của đất nước, quảng bá các giá trị tốt đẹp của văn hóa, đất nước, con người Việt Nam góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia.

Đội ngũ những người làm báo phải vững vàng về bản lĩnh chính trị, tư tưởng; ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp và hội nhập quốc tế. Hệ thống báo chí cần phát huy hơn nữa vai trò là công cụ truyền thông sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân; đồng thời là phương tiện giám sát, phản biện xã hội hiệu quả.

Bên cạnh đó, các bộ ngành phải gắn bó hơn nữa với báo chí, chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cơ quan báo chí, nhà báo tác nghiệp đúng chuyên môn, nghiệp vụ.



Cũng tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết Hội Báo toàn quốc năm 2023 đã thu hút 87 gian trưng bày các ấn phẩm báo Xuân và các ấn phẩm báo chí tiêu biểu năm 2022 và quý 1/2023, với sự góp mặt của 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành, 60 cơ quan báo chí T.Ư và địa phương, các cơ sở đào tạo báo chí lớn nhất, cùng nhiều gian trưng bày chuyên đề tiêu biểu.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu NGỌC THẮNG

"Đây thực sự là cuộc hội tụ văn hóa tinh thần đặc sắc của những người làm báo. Hội Báo toàn quốc đã vẽ nên bức tranh về những thành tựu to lớn của đất nước trong tiến trình đổi mới, nêu bật những đóng góp và sự phát triển mạnh mẽ của báo chí cách mạng Việt Nam, đồng thời quảng bá các sản phẩm báo chí gắn với hoạt động lao động, sáng tạo của các nhà báo trong cả nước", ông Lợi nhận định.

Đại diện Báo Thanh Niên (thứ 3 từ trái sang) cùng các tác giả nhận giải C Bìa báo tết ấn tượng tại Hội Báo toàn quốc 2023

NGỌC THẮNG

Trong thời đại bùng nổ dữ liệu và chia sẻ toàn cầu hiện nay, báo chí cách mạng Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức, trở ngại lớn, đặc biệt là về kinh tế báo chí, về chuyển đổi số và phương thức làm báo hiện đại. Do đó, ông Lợi cho rằng, càng cần hơn sự đoàn kết, chung tay giữa các cơ quan báo chí, cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý nhà nước, để cùng nhau vượt qua khó khăn, hướng tới một nền báo chí cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp hơn, sáng tạo hơn, và phát triển bền vững trên nền tảng văn hóa nội sinh của đất nước.