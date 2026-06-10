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Thời sự

Báo Thanh Niên đoạt giải C giải báo chí về bảo hiểm

Như Phong
Như Phong
10/06/2026 13:26 GMT+7

Sáng nay 10.6, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) tổ chức lễ trao Giải báo chí về bảo hiểm năm 2025 và phát động Giải báo chí về bảo hiểm năm 2026.

Trong năm 2025, Giải báo chí về bảo hiểm có 1.050 tác phẩm tham dự. Qua các vòng sơ loại và sơ khảo, 79 tác phẩm được đề xuất vào vòng chung khảo. Kết quả chung cuộc, ban tổ chức quyết định trao 4 giải A, 4 giải B, 5 giải C và 10 giải khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc.

Báo Thanh Niên đoạt giải C giải báo chí về bảo hiểm- Ảnh 1.

Tác giả Đan Thanh (Báo Thanh Niên) nhận giải C với bài Trục lợi bảo hiểm nhân thọ: Khách hàng chân chính có thiệt thòi

ẢNH: HHBH

4 giải A được đồng trao cho các tác phẩm: Thủ đoạn trục lợi bảo hiểm tinh vi của nhóm tác giả Quý Thông và Nguyễn Phương, Ban Thời sự - Đài Truyền hình Việt Nam;

Tranh chấp bảo hiểm: Đừng để mạng xã hội thay tòa án của nhóm tác giả Ngọc Anh và Ngọc Trâm, Báo Công an nhân dân;

Loạt 4 bài Hoàn thiện chính sách, tháo nút thắt cho bảo hiểm nông nghiệp của nhóm tác giả Xuân Hoàng, Thu Huyền và Phú Hương, Hoài Thu, Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An;

Loạt 5 bài Chi trả quyền lợi bảo hiểm cho trường hợp K giáp của tác giả Xuân Thạch, Tạp chí Đầu tư Tài chính (VietnamFinance).

Trong 5 giải C, có tác phẩm Trục lợi bảo hiểm nhân thọ: Khách hàng chân chính có thiệt thòi của tác giả Đan Thanh, Báo Thanh Niên.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Trưởng ban tổ chức giải, cho biết năm 2025 tiếp tục là một năm có nhiều chuyển động của thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Từ quá trình tái cấu trúc sản phẩm bảo hiểm nhân thọ từ ngày 1.7 đến những tác động của các đợt thiên tai lớn tại nhiều địa phương, thị trường bảo hiểm vừa đối mặt với không ít thách thức, vừa cho thấy rõ hơn vai trò thiết yếu trong quản trị rủi ro và bảo vệ tài chính cho người dân, doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, góc nhìn khách quan, sự đồng hành và tinh thần thấu hiểu của báo chí càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Theo nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban giám khảo, điểm nổi bật của mùa giải năm nay không chỉ nằm ở sự đa dạng đề tài, mà còn ở cách các tác phẩm báo chí đã tiếp cận những vấn đề lớn của thị trường bảo hiểm bằng tinh thần phân tích sâu, cân bằng, có trách nhiệm.

Báo chí không chỉ phản ánh sự kiện, mà còn góp phần lý giải bản chất vấn đề, đặt ra những câu hỏi chính sách cần thiết, đồng thời khơi mở đối thoại giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp bảo hiểm và công chúng.

Tại buổi lễ, Giải báo chí về bảo hiểm năm 2026 chính thức được phát động. Theo đó, các tác phẩm tham dự là các tác phẩm báo chí được đăng tải hoặc phát sóng trên các loại hình báo chí trong khoảng thời gian từ ngày 1.4.2026 đến hết ngày 31.3.2027.

Tác phẩm dự giải phải đề cập những vấn đề mà các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và khách hàng đang quan tâm, có tính định hướng dư luận cao, thuyết phục, có tác động tích cực đến đời sống xã hội, phù hợp với xu hướng phát triển của ngành bảo hiểm... 

Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải đặc biệt (20 triệu đồng), 3 giải A (15 triệu đồng/giải), 4 giải B (8 triệu đồng/giải), 5 giải C (6 triệu đồng/giải) và 10 giải khuyến khích (3 triệu đồng/giải).

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