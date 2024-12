Báo Thanh Niên được vinh danh tại Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự đêm gala trao giải.

Ông Đỗ Văn Chiến phát biểu tại đêm gala ẢNH: NGUYÊN QUANG

Phát biểu khai mạc, ông Đỗ Văn Chiến đánh giá cao Báo Nhân Dân và các đơn vị liên quan đã tổ chức giải thưởng uy tín, vinh danh tinh thần sẵn sàng cống hiến và sự dấn thân của những tổ chức, cá nhân góp phần xây dựng một cộng đồng tốt đẹp và thịnh vượng.

"Giải thưởng đã quy tụ gần 150 dự án phát triển bền vững, các sáng kiến đóng góp cho cộng đồng của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong nước, trải rộng nhiều lĩnh vực... Nhiều dự án truyền cảm hứng, nâng đỡ những mảnh đời kém may mắn, chắp cánh ước mơ cho thế hệ trẻ vùng sâu, vùng xa, là minh chứng cho truyền thống tốt đẹp "tương thân tương ái" của dân tộc Việt Nam... ", ông Chiến nhấn mạnh.

Ông Chiến tin tưởng những dự án được trao Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2024 sẽ tạo động lực, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các tổ chức, cá nhân trong nước tham gia nhiều hơn vào hành trình phát triển, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã công bố các sáng kiến nhận giải thưởng Hành động vì cộng đồng đảm bảo 5 tiêu chí: tính tác động, sự bền vững, mức độ cam kết, tính sáng tạo và sự lan tỏa trong cộng đồng. Theo đó, Báo Thanh Niên đã đoạt giải tại hạng mục "Giải ý tưởng phát triển bền vững" với dự án "Cùng con đi tiếp cuộc đời".

Nhà báo Trần Việt Hưng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên (thứ 2 từ phải sang), nhận giải thưởng từ ban tổ chức ẢNH: NGUYÊN QUANG

Chia sẻ tại lễ trao giải, nhà báo Trần Việt Hưng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, nói đây là niềm vinh dự rất lớn của những người làm Báo Thanh Niên.

"Tôi xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với niềm tin của bạn đọc của Báo Thanh Niên, cộng đồng đối tác, những người bạn đồng hành đã cùng chúng tôi thực hiện dự án này trong suốt 3 năm qua. Niềm tin đó chính là chỗ dựa để chúng tôi thực hiện thành công dự án này", nhà báo Trần Việt Hưng nói.

Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên cho rằng dự án cũng là mối gắn kết tự nhiên, bền chặt giữa những người làm báo với công chúng và bạn đọc.

Xúc động khi nhắc lại thời điểm TP.HCM trong đại dịch Covid-19, nhà báo Trần Việt Hưng chia sẻ: "Trong thời khắc căng thẳng nhất, những người làm Báo Thanh Niên đã phát ra lời kêu gọi bảo trợ trẻ mồ côi. Đó chính là tiếng lòng, là mệnh lệnh từ trái tim của những người làm báo và đông đảo bạn đọc đồng hành. Từ đó, dự án đã có khởi đầu tốt đẹp. Tôi hy vọng sự thành công này sẽ tiếp nối trong thời gian sắp tới".

Nhà báo Trần Việt Hưng chia sẻ tại lễ trao giải ẢNH: NGUYÊN QUANG

Theo ban tổ chức, chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" được Báo Thanh Niên phát động ngày 16.9.2021, đến tháng 11.2024 đã kêu gọi, vận động được 73,4 tỉ đồng. Đã có hơn 2.000 trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19 hoặc do bão lũ số 3 (Yagi) thụ hưởng nguồn kinh phí đóng góp này. Trong đó, chương trình đã hỗ trợ khẩn cấp cho 1.800 trẻ em ở TP.HCM, Bình Dương, Long An,… với tổng số tiền 4,3 tỉ đồng; tặng học bổng trị giá 2,1 tỉ đồng. Đồng thời, chương trình cũng đã ký kết bảo trợ dài hạn cho 459 em mồ côi do đại dịch Covid-19 với tổng số tiền 56,8 tỉ đồng. Trong các tháng 10 và 11.2024, Báo Thanh Niên đã ký kết bảo trợ cho 86 trẻ mồ côi do bão số 3 (Yagi) với tổng số tiền 10,2 tỉ đồng.

Trong đêm gala tối nay 14.12, cùng được vinh danh ở hạng mục "Giải ý tưởng phát triển bền vững" là dự án "Vì một Việt Nam xanh và phát triển bền vững" do Vietnam Airlines - MoMo - PanNature thực hiện.

Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2024 được ban tổ chức công bố thuộc về 5 dự án gồm: "Xe ô tô điện và xe máy điện VinFast" của Công ty TNHH Kinh doanh thương mại và dịch vụ VinFast; "IT Hòa nhập toàn diện cho Người Yếu Thế" của Công ty CP Nghị lực sống - doanh nghiệp xã hội; dự án "Nâng bước em tới trường - con nuôi đồn biên phòng" của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng; dự án "NESCAFE Plan" của Công ty TNHH Nestlé Việt Nam; dự án "Quỹ học bổng Vừ A Dính".

Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao giải ở các hạng mục: giải ý tưởng về cộng đồng (2 dự án); giải dự án kịp thời (3 dự án); giải dự án triển vọng (3 dự án); giải dự án bền bỉ (4 dự án); giải dự án truyền cảm hứng (4 dự án); giải dự án bền vững (4 dự án); giải sản phẩm, dịch vụ bền vững (2 dự án); giải sản phẩm/dịch vụ về môi trường (2 dự án).

Ông Đỗ Văn Chiến và ông Lê Quốc Minh trao giải thưởng cao nhất cho 5 dự án ẢNH: NGUYÊN QUANG

Ông Đỗ Văn Chiến trao giải cho bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính ẢNH: NGUYÊN QUANG

Sau hơn 25 năm hoạt động bền bỉ, quỹ học bổng đã nhận được sự đồng hành của hơn 5.000 lượt nhà tài trợ trong và ngoài nước, 22 trường tư thục cùng quỹ trao yêu thương bằng những hoạt động và đóng góp thiết thực với tổng giá trị gần 571 tỉ 243 triệu đồng ẢNH: NGUYÊN QUANG

Đại diện dự án "IT Hòa nhập toàn diện cho Người Yếu Thế" - chị Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Nghị lực sống - doanh nghiệp xã hội, nhận giải ẢNH: NGUYÊN QUANG

Bà Lê Thu Thủy, Chủ tịch VinFast, Phó chủ tịch Vingroup (bìa trái) đại diện dự án "Xe ô tô điện và xe máy điện VinFast" và ông Khuất Quang Hưng đại diện dự án NESCAFÉ Plan nhận giải ẢNH: NGUYÊN QUANG

"Chúng tôi hy vọng rằng chúng ta có thể lan tỏa tinh thần xanh này, giúp cho cả thế giới xanh hơn, tương lai xanh hơn cho tất cả mọi người", bà Lê Thu Thủy chia sẻ tại lễ trao giải ẢNH: NGUYÊN QUANG

Đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhận giải với dự án "Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng" ẢNH: NGUYÊN QUANG