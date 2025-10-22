Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Báo Thanh Niên khởi công 2 căn nhà nhân ái tại tỉnh Đồng Nai

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
22/10/2025 20:36 GMT+7

Hai căn 'Nhà nhân ái' vừa được Báo Thanh Niên phối hợp chính quyền xã Đồng Phú, doanh nghiệp khởi công xây dựng để tặng cho 2 gia đình khó khăn về nhà ở tại tỉnh Đồng Nai.

Ngày 22.10, Báo Thanh Niên phối hợp Phòng khám Đa khoa Tâm Đức và UBND xã Đồng Phú (Đồng Nai) khởi công xây dựng 2 căn "Nhà nhân ái" cho gia đình ông Nguyễn Văn Sáng (56 tuổi, thôn 3) và chị Cao Thị Thái (38 tuổi, thôn 6).

Báo Thanh Niên khởi công 2 căn "Nhà nhân ái" tại tỉnh Đồng Nai - Ảnh 1.

Các đại biểu tham gia lễ trao Nhà nhân ái cho gia đình ông Nguyễn Văn Sáng

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Buổi lễ có sự tham dự của nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Phó tổng biên tập, Chủ tịch Công đoàn Báo Thanh Niên; ông Hồ Hùng Phi, Chủ tịch UBND xã Đồng Phú; thượng tá Lữ Thanh Trà, Phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai; ông Tạ Minh Đức, Giám đốc Phòng khám đa khoa Tâm Đức; cùng các đơn vị đồng hành và đông đảo bà con đến chung vui.

Giấc mơ có nhà bắt đầu thành hiện thực

Gia đình ông Nguyễn Văn Sáng có 6 thành viên, trong đó 2 con đang học trung học cơ sở và 2 cháu ngoại nhỏ, trong đó có một bé bị khuyết tật. Gánh nặng kinh tế dồn lên vai người đàn ông 56 tuổi khi vợ phải ở nhà chăm sóc con, cháu.

Báo Thanh Niên khởi công 2 căn "Nhà nhân ái" tại tỉnh Đồng Nai - Ảnh 2.

Đoàn cơ sở Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai trao bảng tượng trưng ủng hộ gia đình ông Nguyễn Văn Sáng 12 triệu đồng

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Thương anh trai khó khăn, người em đã tặng ông một mảnh đất nhỏ, với hy vọng đó sẽ là động lực để gia đình anh trai sớm hiện thực hóa ước mơ có căn nhà đầu tiên.

"Tôi năm nay 56 tuổi rồi, đây là căn nhà đầu tiên trong đời. Cảm ơn Báo Thanh Niên, Phòng khám đa khoa Tâm Đức và các nhà tài trợ đã giúp tôi có được tổ ấm mơ ước", ông Sáng xúc động chia sẻ về "Nhà nhân ái" mà gia đình ông được tặng.

Báo Thanh Niên khởi công 2 căn "Nhà nhân ái" tại tỉnh Đồng Nai - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Phú Hương Thảo, Giám đốc Công ty Gia Phú Bình Phước trao phần tài trợ thiết bị - đồ gia dụng trị giá 7 triệu đồng cho gia đình ông Nguyễn Văn Sáng

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Buổi lễ trao nhà tại gia đình ông Sáng đã diễn ra trong không khí ấm áp, nhiều người dân và bạn bè tới chúc mừng, hứa cùng chung tay giúp gia đình sớm hoàn thiện ngôi nhà. Bởi căn nhà sẽ do chính ông Sáng cùng các con cháu cùng nhau xây dựng bằng số kinh phí được tài trợ ngày hôm nay.

Báo Thanh Niên khởi công 2 căn "Nhà nhân ái" tại tỉnh Đồng Nai - Ảnh 4.

Các đại biểu thực hiện nghi thức lễ khởi công "Nhà nhân ái" cho gia đình ông Sáng

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Nghị lực của người phụ nữ khuyết tật

Còn chị Cao Thị Thái là một phụ nữ thiếu bị khuyết tật từ nhỏ. Hạnh phúc đến với chị chỉ trong 1 thời gian ngắn ngủi. Sau khi chị sinh con, người cha đã rời đi khi cháu bé còn nhỏ, để lại 2 mẹ con bơ vơ, phải về tá túc với ông bà ngoại.

Báo Thanh Niên khởi công 2 căn "Nhà nhân ái" tại tỉnh Đồng Nai - Ảnh 5.

2 mẹ con chị Thái xúc động, bật khóc khi căn nhà mơ ước được khởi công

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Số tiền hỗ trợ cho người khuyết tật hằng tháng không đủ trang trải chi phí cho 2 mẹ con (con của chị năm nay học lớp 2). Vì con, người mẹ này luôn cố gắng vượt lên số phận. Hiện chị làm việc tại một công ty may mặc trong Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú.

Báo Thanh Niên khởi công 2 căn "Nhà nhân ái" tại tỉnh Đồng Nai - Ảnh 6.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Nhận được món quà to lớn là "Nhà nhân ái", chị Thái không kìm được cảm xúc, chia sẻ: "Cảm ơn Báo Thanh Niên và những nhà tài trợ, cảm ơn chính quyền địa phương đã xây cho mẹ con tôi căn nhà mơ ước, để che nắng, che mưa".


Báo Thanh Niên khởi công 2 căn "Nhà nhân ái" tại tỉnh Đồng Nai - Ảnh 7.

Ông Tạ Minh Đức, Giám đốc Phòng khám đa khoa Tâm Đức trao tượng trưng hỗ trợ 80 triệu đồng xây dựng Nhà nhân ái cho gia đình chị Cao Thị Thái

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Sự đồng hành của chính quyền và doanh nghiệp

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Hùng Phi, Chủ tịch UBND xã Đồng Phú, cho biết: "Hai hộ được trao nhà đều thuộc diện đặc biệt khó khăn. Việc Báo Thanh Niên và Phòng khám Tâm Đức hỗ trợ xây dựng 2 căn "Nhà nhân ái" hôm nay là nghĩa cử đầy nhân văn, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Chính quyền địa phương rất trân trọng và cảm ơn các đơn vị đồng hành".

Báo Thanh Niên khởi công 2 căn "Nhà nhân ái" tại tỉnh Đồng Nai - Ảnh 8.

Ông Hồ Hùng Phi cho rằng 2 căn nhà được khởi công hôm nay là nghĩa cử nhân văn, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Về phía doanh nghiệp tài trợ, ông Tạ Minh Đức, Giám đốc Phòng khám Đa khoa Tâm Đức cho biết: "Khi được Báo Thanh Niên kết nối, chúng tôi lập tức đồng ý tham gia. Mỗi ngôi nhà là một câu chuyện về nghị lực và niềm tin. Chúng tôi tin rằng yêu thương nếu được sẻ chia đúng nơi, sẽ lan tỏa và nhân lên gấp bội".

Báo Thanh Niên khởi công 2 căn "Nhà nhân ái" tại tỉnh Đồng Nai - Ảnh 9.

Ông Tạ Minh Đức, Giám đốc Phòng khám đa khoa Tâm Đức mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Báo Thanh Niên trong thời gian tới

ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Với Tâm Đức, "chữa lành" không chỉ là điều trị bệnh tật, mà còn là xoa dịu những khó khăn trong cuộc sống, khơi dậy niềm tin và nghị lực vươn lên. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đồng hành cùng Báo Thanh Niên trong chương trình đầy ý nghĩa này và mong sẽ tiếp tục chung sức trong thời gian tới", ông Đức chia sẻ thêm.

Lan tỏa tinh thần "sống đẹp – sống tử tế"

Xúc động phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Phó tổng biên tập, Chủ tịch Công đoàn Báo Thanh Niên chia sẻ: "Nhiều năm qua, Báo Thanh Niên luôn tự hào khi triển khai nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa, lan tỏa tinh thần "sống đẹp – sống tử tế" trên khắp mọi miền đất nước".

Báo Thanh Niên khởi công 2 căn "Nhà nhân ái" tại tỉnh Đồng Nai - Ảnh 10.

Nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Phó tổng biên tập, Chủ tịch Công đoàn Báo Thanh Niên chia sẻ tại lễ khởi công Nhà nhân ái ở xã Đồng Phú

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Thay mặt Ban biên tập và Công đoàn Báo Thanh Niên, nhà báo Lâm Hiếu Dũng đã gửi lời cảm ơn đến chính quyền xã Đồng Phú, Phòng khám đa khoa Tâm Đức, Đoàn cơ sở Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai và Công ty Gia Phú Bình Phước đã cùng chung tay, đồng hành cùng Báo Thanh Niên để khởi công 2 căn nhà hôm nay.

Báo Thanh Niên khởi công 2 căn "Nhà nhân ái" tại tỉnh Đồng Nai - Ảnh 11.

Các đại biểu cùng tham gia nghi thức khởi công "Nhà nhân ái" cho gia đình chị Cao Thị Thái

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Nhà báo Lâm Hiếu Dũng nhấn mạnh: Với tinh thần “hào hiệp - tử tế - nhân văn – tin cậy”, ngoài công tác nội dung, Báo Thanh Niên luôn quan tâm công tác xã hội. Đây là một minh chứng rõ ràng, khi Báo Thanh Niên cùng các anh chị tham gia giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn trên những địa bàn xa xôi, khó khăn.

Báo Thanh Niên khởi công 2 căn "Nhà nhân ái" tại tỉnh Đồng Nai - Ảnh 12.

Các đại biểu vui mừng khi căn nhà mơ ước của ông Nguyễn Văn Sáng đã trở thành hiện thực

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Báo Thanh Niên khởi công 2 căn "Nhà nhân ái" tại tỉnh Đồng Nai - Ảnh 13.

Các đại biểu, người thân và hàng xóm của chị Cao Thị Thái đến chúc mừng, chung vui khi căn nhà mơ ước của 2 mẹ con chính thức được khởi công

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Tại buổi lễ, Phòng khám Đa khoa Tâm Đức đã trao tài trợ 80 triệu đồng cho mỗi căn nhà, Đoàn cơ sở Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai hỗ trợ 12 triệu đồng (150 bao xi măng), Công ty Gia Phú Bình Phước tặng 7 triệu đồng thiết bị – đồ gia dụng.

Buổi lễ khởi công hôm nay không chỉ mở đầu cho hành trình xây dựng 2 mái ấm, mà còn là biểu tượng của niềm tin, sự sẻ chia và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái.


