Nhà lợp hoàn toàn bằng mái tôn, khung nhà được cố định bằng cây gỗ. Nơi đây chính là ngôi nhà của gia đình bà Hoàng Thị Chanh và ông Trần Văn Học sinh sống tại ấp Cây Da, xã Xuân Thành, tỉnh Đồng Nai.

Với diện tích khoảng 40 m2, căn nhà này có tới 13 người sinh sống, trong đó có 7 cháu đang đi học.

Mơ ước về một căn nhà che mưa che nắng luôn là nỗi trăn trở của gia đình ông Học. Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, sáng 6.11.2025, Báo Thanh Niên phối hợp với Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai và chính quyền địa phương đã tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà nhân ái dành tặng gia đình ông Học.

Nơi đây chính là ngôi nhà của gia đình bà Hoàng Thị Chanh và ông Trần Văn Học sinh sống tại ấp Cây Da, xã Xuân Thành, tỉnh Đồng Nai ẢNH: SẦM ÁNH

Trong niềm vui và xúc động, ông Trần Văn Học bày tỏ, đây là ước mơ mà gia đình ông đã mong mỏi suốt bao năm qua. Với ông, món quà ý nghĩa này không chỉ là một mái nhà mới, mà còn là nguồn động viên to lớn giúp gia đình có thêm niềm tin, nghị lực để vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Báo Thanh Niên khởi công thêm ba căn Nhà nhân ái ở Đồng Nai ẢNH: SẦM ÁNH

Tại buổi lễ, ông Lê Anh Việt, Phó chủ tịch UBND xã Xuân Thành cũng đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Báo Thanh Niên cùng các đơn vị, cá nhân đã quan tâm, giúp đỡ những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ngoài hộ gia đình ông Trần Văn Học (ấp Cây Da, xã Xuân Thành) được Công ty cổ phần cảng Đồng Nai tài trợ 80 triệu đồng, trong sáng cùng ngày, Báo Thanh Niên cũng đã phối hợp Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai và chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng thêm hai căn nhà nhân ái dành cho gia đình ông Nguyễn Ngọc Thạch và ông Nguyễn Văn Khải (ấp 6, ấp 7, xã Đak Lua) do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai tài trợ 80 triệu đồng/căn.

Chương trình nhà nhân ái là một trong những hoạt động xã hội thường xuyên của Báo Thanh Niên, nằm trong chuỗi chương trình thiện nguyện giàu tính nhân văn như: Quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình, Cùng con đi tiếp cuộc đời, Cầu nối thiện tâm, Cây mùa xuân… Mỗi chương trình đều mang theo sứ mệnh sẻ chia, đồng hành cùng người yếu thế, giúp họ vươn lên và tìm lại niềm tin vào cuộc sống.